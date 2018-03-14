2018年03月14日 04:10 中國時報 徐宗懋

稍早美國航空母艦停靠越南，據說是加強和越南的戰略聯合，以執行美國的南海政策。一向民主人權掛在嘴上的美國，怎麼突然不在乎民主人權了呢？難道越南的民主人權突然飛到九層雲霄了嗎？同理，美國總統川普也同意和北韓領導人金正恩會面，甚至探討合作，北韓的民主人權不重要了嗎？正是這種偽善反映了美國的國力，不論在道德號召或是國際權力施展上，明顯得力不從心。這是美國衰落的表徵。

世人都同意美國國力大不如前，不過如何衰落，卻不一定有具體的見解，以我所見，美國衰落會分為以下三部曲：

一、首部曲是美國逐漸喪失話語主導權。話語權是權力的外在表現，大則是思想型態和歷史解釋權，小則是國際規則的制定權。17世紀以來，歐洲即主導世界發展，在各地建立殖民地，輸出產品和價值觀念。被殖民國家人民除了抵抗西方侵略之外，也學習西方的生產技術和政治與社會管理方法。這就是大航海時代以來世界的主流。

二戰後，美國從英國手中接替了世界盟主的地位，延續了西方中心的思想型態和歷史解釋。然而過去20年來中國快速恢復傳統地位，未來10年生產總值將超過美國，中國提出「一帶一路」發展策略，新絲路就成為世界各國的新語境。包括在西方，古代絲路成為知識界的新顯學，從亞洲到西亞的草原帝國史的相關書籍，盤據各大書店的排行榜。潛台詞是中國的復興是古代絲路的現代版，人類全球化的歷史並非從大航海時代開始，而是從絲路時代就存在。如此，中國人就開始掌握歷史解釋權，並進一步延伸到制定當前國際規則的權力。

二、二部曲是美國價值主張與政治行為的偽善關係暴露無遺。由於美國國力無法支撐國際老大哥的地位，開始更注重利己政策，實際行為無法符合原有道德主張，無論國際政治影響力或是道德領導地位都會快速跌落。

舉例說，美國要消滅IS，同時又以人權理由反對敘利亞政府，然而敘利亞政府是攻打IS的重要力量，美國無法同時消滅兩者，最後只能默認敘利亞政府的合法性，以有效消滅IS。事實上，這也是川普政府的所作所為。同理，美國政府批評中國的人權，但實際上又要聯合越南抗衡中國，如此的人權理由立刻成為笑話。面對北韓也是如此，喪失話語權的美國也將喪失道德的高度，剩下來就是赤裸裸的國際權力的合縱連橫。美國只為自己打算，相對地，所有的國家也會只為自己打算，中國的價值體系和政治權力自然成為另一個結盟的選擇。

三、三部曲是美國軍事力量的實際撤退。當中國和美國在經濟力量和話語權等量齊觀時，接下來的就是軍事力量的摩擦和碰撞了。這個階段會有一些危險，由於美國無力阻擋中國和俄國力量的全面復興，唯一能做的就是利用地緣政治，鼓動一些反中、俄的勢力，讓他們擋在前面，同時銷售武器給他們。

南韓就看清楚這點，拒絕當馬前卒，反而自己主導局面。至於蔡英文政府會不會上當？看來很有可能，而且恐怕只有等到被美國出賣的一刻，才會看清事實。即使如此，當10年內中國的航母有能力航行到美國的東西兩岸外，基於物理平衡的原理，美國軍事力量將徹底地撤出西太平洋。

(中國時報)