2018年03月14日 04:10 中國時報 高源流

前法官陳鴻斌被指性騷擾助理再審案，從免除職務改為罰1年薪水的判決，這幾天鬧得輿論譁然。從各方指責法官的聲浪強度看來，司法院這幾年來對司法改革的努力全付諸流水，一案之間，司法威信又被打趴在地。

任何事件都有因果關係，法界談程序正義所引用的毒樹毒果理論，談的基礎也就是因與果之間的關係而已。司法院職務法庭再審這件性騷擾案，改判罰1年薪水，只是整個事件的果。而這個果是不是有毒，這必須探究前頭審判的因，是否為毒樹的問題。

再審這件性騷擾案的司法院職務法庭，在組成時就落下了最根本的瑕疵，沒有依《法官法》的規定，由公務員懲戒委員會委員長擔任審判長，而是由資深法官擔任審判長。

或許有人會認為，有沒有由公懲會委員長擔任審判長，並不影響審判的公正性與品質，但是從《法官法》內有關職務法庭的組成，有包括陪席法官不得全與當事人法官為同一審級等的規定，就十足顯示職務法庭審判長、陪席法官的擇定，是有防弊、防護短的設計意味在內。

如今，只要確定再審陳鴻斌案的司法院職務法庭審判法官，沒有由公懲會委員長擔任審判長，不論司法院提出什麼解釋，都已無助於保全職務法庭審判的合法性與公正性。這就是毒樹。

至於該職務法庭法官解釋，不宜在審判中途更換審判長的問題，在法界實務上是說不通的。因為案件在審判中途更換審判長、法官，相當常見，而且法律上也有相關更新審理等的規定。這件性騷擾案沒有例外。

那麼為何公懲會委員長石木欽探詢這一職務法庭，未由他擔任審判長的合法性時，組成這一法庭的審判長、陪席法官都表示他們的組成是合法的，而沒有試圖更換審判長？就值得社會質疑。

稍微了解法界生態的人都知道，各級法院的法官自成一個相當封閉的族群，他們鮮少與外界做交心的互動，久而久之，法官們的生活圈大多局限在自己的圈圈內。我們寧願相信職務法庭的法官都是公正不阿，但也不能排除，法官間比較會將心比心，為法官的權益多一點著想。

法官對助理的一連串性騷擾，被視為是追求婚外情的未遂階段，就是比較偏向當事法官的心證。試想：有一個縣市政府的局長，在辦公室內擁抱女助理，邀女助理散步時強吻，而且還時時糾纏，如果也被視為只是發展婚外情的未遂階段，那麼現有的辦公室性騷擾規定將形同具文。

而有關涉案法官事後有反躬自省，還幫女助理介紹好男友等的輕判理由，更是屬於先射箭後畫靶，給輕判的這個果找個可以寫在判決書裡的理由罷了。

這種顯得有點像臨訟悔悟，表演給審判法官看的做法，各級法官在審判中常見。擔任審判業務30多年的當事法官陳鴻斌，應該嫻熟。這招值多少錢，大家心中有數。（作者為資深媒體人）

(中國時報)