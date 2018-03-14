2018年03月14日 04:10 中國時報 呂昭隆

軍人年金改革草案，民進黨上個會期沒有硬讓它過，直到上周都還在考慮要修草案的細節，可見問題的複雜性。事實上，年改對軍人的衝擊與影響是全面性的，民進黨太低估它的後座力了。

有一回，前國防部長馮世寬和蔡總統說軍改的事。馮說他當年還是小飛行員時，有一天去相親，對方母親問馮1個月能賺多少，馮說，連飛行加給，大約新台幣600元，他相親的對象是個小學老師，月薪有1500元，於是這頓飯吃完就沒下文了。

馮世寬自認年輕時長得相當帥，不輸韓星宋仲基，還曾透過軍事發言人室把照片公開示眾，證明所言不虛，結果硬是在待遇上輸人一截，敗下陣來。

馮世寬是讀空軍幼校的，自小就當小娃兵，他那個時代，還有不少軍人是考上建中、成功高中等好學校，卻選擇棄筆從戎的人。那時軍人待遇低，馮是飛行員，算是軍中待遇最好，拿的最高的，都還低公教人員一大段，可見其中的差距。而之所以還找得到素質優的軍人，一是大環境使然，終身俸更是誘因。

等到台灣經濟起飛，比馮世寬年輕的一代已經不願去當兵了，會讀軍校的，多半家境不好，或小時太皮，天天打架，成了小太保，只好送進軍校。當軍人不自由，很多人做到一半就不想幹，有終身俸擺在那，才咬牙撐到底，也因為想拿終身俸，才會什麼命令都聽了照做。

等到少子化的這一代，根本沒有人要當兵。以軍情局為例，報考的人少，進來沒多久又走，根本留不住人，基層軍官缺人，只好去部隊要。部隊基層幹部已經鬧荒，還要砍年金，當然會衝擊招募。

已拿終身俸的軍人當然不甘心，軍人訓練出的性格，遇事多半隱忍，會上街頭就是忍到受不了了。軍人的性格如果忍到爆發，是非常執迷、非常危險的。繆德生的過世，很多退役軍人不捨，內心受到相當衝擊。

總之，民進黨發現不對，於是想做切割，以為討好現役軍人，只要專心對付退役的軍人，就沒問題了。錯，現役軍人與退役的，根本沒辦法切割。而且軍改走到現在，已經四不像。標榜現役軍人年金比照美軍，比以前領的還要多，那又何必改？這不是擺明了是只對付退役軍人？只因他們領了終身俸，又常往大陸跑，心不是向著民進黨？如此針對性，退役軍人又怎會甘心，怎會輕易束手就擒？

對現役的軍人來說，政府對付退役袍襗的手段，以後一樣會發生在自己身上。都已經嫌以前的終身俸給太多了，竟宣稱以後說不定可以拿得更多，真到那天，不會再砍？何況潘朵拉的盒子已打開，政府的信賴保護原則已失，誰又能保證兌現。現役軍人應爭取大幅提高待遇，每月入袋的錢才最實際；至於年金，那是多年後的事，只能走一步算一步。

(中國時報)