惠台31項措施 打動天然獨

2018年03月14日 04:10 中國時報 朱真楷 、 張理國 ／台北報導 李文輝、／台北報導

大陸推出31項惠台措施逐步發酵，根據《遠見》民調顯示，無論是認同大陸友善、或是願意前往大陸發展比例，「天然獨」年輕世代（18至29歲），都是最高，而且超過7成不相信政府有應變能力，「明知山有虎，偏向虎山行」氛圍濃厚。

7成不信政府會應變

《遠見》研究調查，推出31項惠台措施後，從年齡層看，認為大陸「友善」占比，是從最高的「天然獨」世代往下，年紀愈大百分比愈低，60歲以上僅為18.9％。弔詭的是，10年前《遠見》研究調查顯示，年輕族群（18至29歲）認為大陸「不友善」高達50.8％，如今已降至39.8％。友善占比也從35.5％增加至40.8％，居所有年齡層之首。

近6成願意赴陸發展

調查分析近日台灣民眾意向顯示，民進黨政府將面臨三大警訊。第一大警訊是，泛綠民眾雖有近7成（69.7％）認為大陸用31項惠台措施換取「政治認同」，其中卻有48.1％不相信政府有因應能力，比有信心的泛綠民眾46.3％高。

第二大警訊是，過去最支持民進黨的年輕族群（18至29歲），不僅認為大陸對台灣的態度友善占比最高（40.8％）；願意去大陸發展占比也最高近6成（59.6％）。另外有66.7％的年輕人認為31項惠台措施對穩定兩岸關係有幫助，但卻有71.3％對政府的應變能力感到沒有信心，還高過所有平均值（68.5％）。

賴強調會提配套對策

第三大警訊是，全台科學園區、工業區密度最高的桃竹苗地區，認為大陸對台灣態度友善占比（40.4％）、與願意去大陸發展占比（50.3％）都是次高。而認為31項惠台措施對穩定兩岸關係有幫助占比最高（61.4％），顯示此地區更為務實樂觀看待31項惠台措施。

針對大陸提出31項惠台措施，賴清德強調，本周會提出完整的配套因應對策。政院人士指出，如無意外，明天在行政院會後由賴揆親自對外說明，是較為自然的安排。

《遠見》這項調查以居住在台灣20縣市、18歲以上民眾為調查對象，從8日至11日以電腦輔助電話訪問，採等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。樣本規模1007人，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為正負3.09％。

(中國時報)