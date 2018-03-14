梅伊下通牒 要普丁限時回答

前俄國間諜史柯里帕（右）與女兒尤利婭4日在英國索爾茲伯里市中心遭神經毒劑襲擊，兩人癱坐長椅陷入重度昏迷。他們現在仍在醫院加護病房，情況危險。（摘自thesun.co.uk）

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中國時報
／綜合報導
神經性毒劑對人體的影響

英國和俄羅斯緊張關係急劇升高！英國首相梅伊首次指控俄羅斯「非常可能」參與毒殺前俄羅斯間諜，對莫斯科下達最後通牒要求莫斯科限期內要澄清，否則將採取措施制裁。俄羅斯也不甘示弱，反唇相譏稱英國國會已經變成「馬戲團」，只專注政治表演了！

就前俄羅斯間諜史柯里帕（Sergei Skripa）與女兒尤利婭4日在英國遭神經毒劑襲擊，英首相梅伊12日向莫斯科發出最後通牒，要求在12日午夜之前必須澄清，否則將對俄國實施一系列制裁。美國力挺梅伊，國務院稱俄將「面臨後果」。

66歲的史柯里帕與33歲尤利婭4日被發現癱倒英國在索爾茲伯里市中心的長椅，兩人陷入重度昏迷。他們現在仍在醫院加護病房，情況危急。一名赴現場處理的警察貝利也中毒送醫，但已能和家人對話。

英國首相梅伊針對卡里帕爾案舉行的聽證會中表示，卡里帕爾和尤利婭遇襲案，「非常可能」是俄羅斯所為。梅伊12日在國會下議院表示，「這若不是俄國對我國所採取的直接行動，就是俄方對這種具潛在嚴重殺傷力的神經毒劑管理不善，以致流入他人之手」。她進一步說，「此案使用之軍用神經毒劑屬俄國研發的類型」。如果俄國在限期內不回應，將視俄國在英國國土內非法使用武力。

一般預料，若俄方無動作，梅伊將在接下來24小時內與北約、聯合國、歐盟和美國緊急商議，對俄採取一系列制裁。同時，梅伊還會加碼一套「祕密措施」對付俄國。

俄國則駁斥梅伊所言。俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，英國下議院聽證會是一場「馬戲團表演」，梅伊的說詞是「為了挑釁而採取的宣傳和政治活動」。

(中國時報)

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