前KGB間諜命危 鎖定黑口罩女子

2018年03月14日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

俄國前KGB間諜史柯里帕（Sergei Skripa）和女兒尤利婭（Yulia Skripal）4日在英國索爾茲伯里市遭人下毒命危，至今仍住院治療。現在警方已根據目擊者證詞，鎖定一名戴黑色口罩的可疑女子。

現年50歲的目擊者 、汽車經銷商法蘭西斯向警方表示，史柯里帕父女被發現癱軟在購物中心附近長椅上約1個小時前，他曾看見一名戴著黑色防SARS口罩的女子在附近走動。他指出，當時他正在Pret A Manger餐廳內靠近門口的位置用餐，接著便注意到該名形跡可疑的女子「在下午3點40分，提著一個黑色大包包走出餐廳」。

法蘭西斯表示，案件曝光後，他一直沒想到該女子戴口罩有何可疑之處，但他獲知這對父女是遭到神經毒劑毒害後，才發現事態不對勁。

他說：「我越想越奇怪，在索爾茲伯里，很少會看見有人戴防SARS的口罩，因為我們這裡並沒有空氣汙染或濃煙問題，除非是有化學物質外洩才會戴。而且，我們吃飯的餐廳距離長椅只要走3分鐘就能到達」。

警方已針對他的證詞展開近一步調查，迄今尚未公布任何可疑人士的監視器畫面。除史柯里帕本人與女兒尤利婭外，他的妻子、兒子和兄弟近年也相繼猝死，死因眾說紛紜，啟人疑竇。

(中國時報)