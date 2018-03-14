閩祭百萬人民幣安家 薪資超台2.5倍

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中國時報
／台北泉州、天津連線報導

福建近期發布《福建省引進台灣高層次人才「百人計畫」遴選辦法（試行）》，不只表明要聘任台大、新竹清華、新竹交大、台科大等頂大台師，另欲招攬在中研院、資策會或竹科任職的學術與科技人才，除薪資超過台灣2.5倍，還將提撥百萬元人民幣的安家費。此外，在31項惠台政策之後，陸方已著手研擬下一波惠台政策，據瞭解將聚焦台青再推新措施。

早在國台辦釋出31項惠台政策前，福建省委人才工作領導小組便在1月中旬發布引進台灣高層次人才「百人計畫」遴選辦法，領域多元，涉及學術、科研、青年創業、實習與台資企業落戶。

在人才篩選條件上，遴選辦法規定，在學術方面，近10年需在台大、台科大、成大等公立頂大，或在淡江大學、義守大學等知名私校全職任職1年以上，或是曾擔任3年以上的副教授；另也可在中研院、資策會、竹科、南科等科研中心，擔任過研究員或教授3年以上。台灣博士若想透過此管道赴閩發展，遴選辦法規定要有1年以上工作經歷，並且擁有全球3大世界大學排名前百大的大學博士文憑。

若是以企業背景申請，遴選辦法規定近10年內，需在500大國際企業擔任高階主管，或在台灣分公司擔任高級管理人員1年以上，如果擁有的是台灣本土資歷，近5年則要在台灣百大企業擔任中階主管以上職務，且工作時間超過3年。

至於待遇，依遴選辦法薪酬將平均高於台灣薪資2.5倍以上，正式到職後，福建省將以專項經費的方式，一次性將款項核發給用人單位，其中安家補助津貼，最高額可達人民幣百萬元。

一名在陸台師透露，此波31項惠台政策，針對台青著墨不多，近期台師圈都有聽說，國台辦將還有進一步作為，也就是將釋出更明確的做法，目標是針對台灣青年釋出利多，鼓勵台青赴陸創業與就業，且上海與福建等省市，很快會推出更新的對台政策。

面對陸方大舉挖角台灣人才，天津工業大學專任講師徐偉軒表示，大陸釋出31項惠台政策，政府部門若有感，不能只是消極反制，勢必要健全留才、攬才機制。

泉州師範學院文學與傳播學院新聞傳播學系副教授吳孟軒則說，從高教角度來看，海外博士與台灣本土博士輩出，無法在台灣找到教職，大學沒有位置，博士只好境外找工作，民進黨政府應該做的，是要儘快解決少子化問題，以及博士與技術人才的就業困境。

(中國時報)

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