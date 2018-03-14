丁噹挑吳彥祖度春宵

丁噹白色情人節當天仍要工作，唱片公司請人假扮「一日男友」送她玫瑰花過過癮。

友善列印
中國時報
報導

丁噹過年期間經過充足的休息，年後胖了5公斤，她今年將挑戰音樂劇演出，目前正在籌備階段，她一有空就帶劇本到戶外揣摩角色，她日前赴雲南大理旅行，隨身帶著劇本，在台灣時，她則喜歡去南港附近的公園，在大自然的薰陶下為音樂劇做準備。

今天是白色情人節，單身多年的丁噹依然在工作中度過，她所屬的相信音樂搶在情人節前夕和她玩遊戲，要她在胡歌、吳彥祖、井柏然、鄧超及劉若男（劉若英反串）5位當紅「男神」中，只讓他們露出鼻子、眼睛、嘴巴等部位的照片，挑選最想和誰一夜情、心目中的理想老公等。她選吳彥祖共度春宵，興奮不已，嗨到直接抱起吳的人形立牌。

將在星馬開唱

選「老公」時，丁噹看到其中一張電眼照，馬上心花怒放喊：「就是他，我最喜歡的胡歌！」

當初丁噹替戲劇《風中奇緣》演唱片尾曲及主題曲時，她就注意到胡歌，後來胡歌演《瑯琊榜》時，她再度被迷倒，已多次公開向他告白，這回丁噹更是光看「眼睛」就認出胡歌，立馬在板子上寫「老公」兩字宣示主權。

公司還安排同事假扮「一日男友」，送上浪漫玫瑰花給她，讓她笑場說：「花我收走了，我要去找我老公。」丁噹將在4月21日、5月19日分別於新加坡、馬來西亞開唱，並投入音樂劇演出。

(中國時報)

盧廣仲笑稱靠唱歌排毒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。