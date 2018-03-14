2018年03月14日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

丁噹過年期間經過充足的休息，年後胖了5公斤，她今年將挑戰音樂劇演出，目前正在籌備階段，她一有空就帶劇本到戶外揣摩角色，她日前赴雲南大理旅行，隨身帶著劇本，在台灣時，她則喜歡去南港附近的公園，在大自然的薰陶下為音樂劇做準備。

今天是白色情人節，單身多年的丁噹依然在工作中度過，她所屬的相信音樂搶在情人節前夕和她玩遊戲，要她在胡歌、吳彥祖、井柏然、鄧超及劉若男（劉若英反串）5位當紅「男神」中，只讓他們露出鼻子、眼睛、嘴巴等部位的照片，挑選最想和誰一夜情、心目中的理想老公等。她選吳彥祖共度春宵，興奮不已，嗨到直接抱起吳的人形立牌。

將在星馬開唱

選「老公」時，丁噹看到其中一張電眼照，馬上心花怒放喊：「就是他，我最喜歡的胡歌！」

當初丁噹替戲劇《風中奇緣》演唱片尾曲及主題曲時，她就注意到胡歌，後來胡歌演《瑯琊榜》時，她再度被迷倒，已多次公開向他告白，這回丁噹更是光看「眼睛」就認出胡歌，立馬在板子上寫「老公」兩字宣示主權。

公司還安排同事假扮「一日男友」，送上浪漫玫瑰花給她，讓她笑場說：「花我收走了，我要去找我老公。」丁噹將在4月21日、5月19日分別於新加坡、馬來西亞開唱，並投入音樂劇演出。

(中國時報)