蔡依林獻藝米其林

蔡依林對翻糖蛋糕投注相當多心力，曾參賽奪下金獎。（資料照片）

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中國時報
報導

蔡依林（Jolin）今出席在文華東方酒店所舉行的「臺北米其林指南2018晚宴」，她將以特別嘉賓身分與台北文華東方酒店行政西點副主廚Guillaume Coulbrant在晚宴上呈現一道靈感來自台灣多變的山脈地形與涼爽氣候的美味佳餚。

Jolin除了是歌壇天后，好手藝也受到認可，今受邀出席「首屆米其林指南臺北2018媒體發布會」，與Guillaume Coulbrant及所有參與晚宴的廚師一同受訪，晚上也將擔任特別來賓。

據悉，Jolin為了今晚的晚宴，和Guillaume Coulbrant一起激發靈感，前後花了近2個月討論，開會、研究食材，Jolin也不斷提供想法，希望能夠呈現讓人驚豔的甜點。

曾獲翻糖比賽金獎

米其林官方也對蔡依林翻糖蛋糕技術十分讚賞，提到她以不斷創新的舞曲音樂及百變形象為人所熟知，蛋糕創作藝術也展現不凡的天賦與熱情，由她從未令人失望的翻糖蛋糕中可以得到印證。

Jolin平常就熱愛甜點，因為興趣才開始學翻糖蛋糕，和友人在2015年成立「皇后陛下」翻糖團隊，2016年赴英國倫敦參加國際翻糖比賽「Cake international」，當時她耗費2個禮拜準備，甚至關在倫敦的家整整8天沒出門，終於完成模擬「瑪麗蓮夢露」的翻糖作品，奪下比賽的金獎。

(中國時報)

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