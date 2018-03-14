鄭人碩曾珮瑜同痣情 被虧前世夫妻

白潤音（前）被鄭人碩（右）與曾珮瑜抬起來，逗趣做出魚的姿勢。（盧禕祺攝）

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中國時報
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電影《上岸的魚》13日晚間舉行首映，忙著拍戲的鄭人碩、曾珮瑜，終於能與童星白潤音3人合體。年僅9歲白潤音童言童語，被問鄭人碩跟曾珮瑜誰對他比較好，他說：「這有點難，因為一模一樣！」他後來也與張震合作《龍先生》，被問張震跟鄭人碩誰比較帥？他誰都不得罪：「比不起來，都很像！」

電影找來鄭人碩、曾珮瑜飾演夫妻，巧的是兩人臉上有顆一模一樣的痣，被笑稱根本是「前世夫妻」。由於鄭人碩復出時星途坎坷，阿嬤認為「痣」礙難行，曾叫他去點掉痣，他一度動心，卻在點痣前被人稱讚「有特色」，於是打消念頭，現在甚至還會被說「很性感」。曾珮瑜則因曾遭男同學譏笑「蒼蠅停在臉上」，真的把痣點掉，沒想到隔幾天又長回來，只好認命。

電影以前世今生記憶為故事主軸，靈感來自導演賴國安的兒子。他兒子有過動傾向，3歲時特別喜歡去海邊，在海邊大橋上顯得開心自在，還會做出飛翔動作，讓他好奇兒子心裡究竟想什麼。他看過研究兒童記憶的紀錄片，認為有一些經驗跟他的感覺不謀而合，決定在電影放入此元素。

16日在台上映

電影拍攝時發生不可思議的巧合，鄭人碩在一間廢棄老屋前，遇見一名操山東口音的老伯伯，一時興起詢問已逝屋主的姓氏，竟與劇本不謀而合，讓眾人當場聽得背脊發涼。電影16日在台上映。

(中國時報)

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