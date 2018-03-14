徐懷鈺嘆新憲嫂不是我

2018年03月14日 04:10 中國時報 報導林彥君

徐懷鈺（Yuki）上吳宗憲（憲哥）主持的《綜藝大熱門》宣傳演唱會，將在5月25、26日開唱的她，卻將演唱會日期搞錯，她說「演唱會是5/27、28，等一下我是講對還講錯？」旁人趕緊更正，現場一陣尷尬。她的演唱會嘉賓不會找吳宗憲，也趁機虧他的「狗友」緋聞，她說：「憲哥演唱會嘉賓請別人，沒請我，我也不要請他，而且新憲嫂也不是我呀。」

Yuki和吳宗憲有多年的好交情，吳宗憲認為十幾年來和Yuki相處都是「忍受」，讓Yuki忍不住吐槽：「你哪能忍受我，你都有新憲嫂了。」憲哥回憶上次見面大家聚餐吃大閘蟹，徐懷鈺馬上補槍「下一幕你跟別人有緋聞。」對於Yuki相當在意「新憲嫂」事件，憲哥趁機告白「那妳嫁給我啊！」。

吳宗憲要KID堅強

吳宗憲愛狗，老婆、女兒卻喜歡貓，彼此「各玩各的」。他透露女兒Sandy養的貓討厭他的狗兒子Bingo，認為狗很可憐，他還開玩笑說狗會偷哭，「抱枕都溼溼的，Bingo小弟弟哭了。」徐懷鈺有養一隻18歲的雪納瑞，她說：「我家的公狗多乖，18歲了還是處男，抱枕從來沒溼過。」

吳宗憲和KID日前一起到馬來西亞錄《綜藝玩很大》，他搭著KID肩膀把他念了一頓，要KID「表現誠意」雙方也已經講開，認為「KID回來了」，對於KID日前又和許維恩一起直播，他認為雙魚座的KID是水做的很容易動容，他鼓勵KID要讓許維恩看到堅強的自己。

(中國時報)