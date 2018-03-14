Kipling卡哇伊 偷心亞洲女性

2018年03月14日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

為配合狗年，今年的紅藍迷彩款式中藏有大麥町。（取材自臉書）

Kipling加強與年輕人互動，透過遊戲機以表情符號回答問題，可測試默契指數。（取材自臉書）

Kipling新任全球總裁Vera Breuer長年以亞洲為據點，經營國際美妝保養品牌，毅然決然轉換跑道，接下讓時尚配件品牌重生的重擔，她對新團隊充滿信心：「我們擁有三個走向成功的特質：品牌歷史、高知名度和想要改變的年輕成員。」她決心將「以顧客為中心」的想法帶進團隊，重塑形象和定位品牌，且更積極搜集問卷調查、改造店面，翻轉顧客走進店裡的感受。

Vera發現，顧客過去一進Kipling專賣店，店員總積極介紹包包的功能性，給人「不得不買」的壓迫感，但在美妝產業的經驗告訴她，「購買是很情感性的動作」，她以化妝品專櫃為例，女性樂於親自試用並體驗產品，就是看準這種心理反應，未來Kipling將打造讓人想坐下來享受環境和體驗包包的區域，絕對會讓消費者購買慾大增。

推emoji聯名款

身為法奧混血、家族定居於比利時，Vera的人生卻有一半以上時間待在亞洲，兩個孩子都在香港出生，朋友笑稱她是「反過來的香蕉」，擁有一身「白皮黃骨」，她懂亞洲女性對「可愛」的追求，更了解亞洲比起歐美更熱愛花紋印刷，今春推出亞洲限定的emoji聯名款式，盼用色彩繽紛圖案抓住購買者的心。她說，Kipling不是追求每季產品更迭的「快時尚」，但定期推出不同款式吸引消費者目光，春節配合狗年的大麥町迷彩紋大受好評，今秋又會有亞洲聯名新品，「必須快速抓到正確的流行趨勢。」

今年31歲的Kipling，其實出自於著有《森林王子》的諾貝爾文學獎得主名魯德亞德吉卜林（Rudyard Kipling），Vera表示恰好能發揚品牌誕生時1980年代的復古感，再兼具時尚和包容性，定能符合更多現代女性需求。她身為妻子、孩子的媽，也是事業成功的女企業家，同時又熱愛運動、旅遊，深知一人肩負多角時，隨著場合、地點所需包款各有所異。

盼客製殺出血路

「我有一整個櫥櫃都是包包，搬家時總是要趁著老公還沒注意時打包！」Vera觀察到亞洲辦公室女性熱愛「包中包」，自己也成為愛用者，「大家喜歡在中午吃飯時間從上班包裡拿出小包包，隨興外出吃飯，我也受影響喜歡這麼做。」至於下班後，她就抓起能將毛巾、換洗衣服都丟進去的大包包衝去運動。

另外，Vera從正值青少年期的女兒身上發現少女的心思，「她開始會偷用我的包，但又愛強調自我表現，喜歡透過配件展現獨特。」她認為若要抓住年輕人口味，Kipling標誌「猴子」將成為推廣客製化的重要元素，現存有經典款、毛絨款和金屬款，未來會發展更多不同呈現方式，讓顧客選擇各式吊飾搭配，背帶也能自挑，還能在店內直接將自己名字繡在包上，她期盼細緻的服務，成為Kipling在時尚產業中殺出血路的致勝關鍵。

(中國時報)