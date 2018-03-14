吳季剛全套新作 先送媽媽

喜愛灰色的吳季剛，以摩登台灣為靈感設計一款限量黑鑽水晶手環，限量15只。

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中國時報
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吳季剛的嫂嫂董筱惠（左）、媽媽陳美雲和同婚伴侶Gustavo Rangel也力挺站台，全力支持吳季剛。（羅永銘攝）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶戒指，8990元。（Swarovski提供）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶手環，1萬2900元。（Swarovski提供）
吳季剛為隋棠配戴自己設計的Swarovski聯名水晶作品。（羅永銘攝）
吳季剛返台出席他為Swarovski操刀設計的聯名水晶飾品發表會。（羅永銘攝）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶垂式耳環，1萬8900元。（Swarovski提供）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列水晶耳環，1萬4900元。（Swarovski提供）

「台灣之光」吳季剛（Jason Wu）翩然抵台，出席他為Atelier Swarovski聯名設計的水晶飾品發表會，已有許久未出現公開場合的隋棠為了見這位心中偶像，暫時拋下孩子力挺站台，身穿一襲Jason Wu中空露肚小禮服，配戴吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic水晶飾品，難掩粉絲的雀躍心情。

隋棠變身小粉絲

「我們在後台聊了很久，我問Jason為什麼突然想結婚，他說純粹只是想辦個派對，他真的很可愛。」隋棠笑說，最近她創業成立服裝品牌「Suitangtang」，原本想順道向大師請益，但面對心目中的偶像時，又害羞不敢說出口，心情就像是小粉絲一般。

吳季剛在台行程不到5天，與Jason Wu財務長兼人生伴侶Gustavo Rangel緊抓住機會嘗美食，除了「鼎泰豐」、「食養山房」外，連夜市的炸雞排也不放過，但擔心發胖，不敢吃最愛的紅豆餅。

黑鑽水晶手環 台灣為靈感

這回吳季剛與「Atelier Swarovski」合作的聯名「Mosaic」水晶，特別以摩登台灣為靈感設計一只黑鑽水晶手環，全球限量50只，台灣搶先上市15只，作為送給台灣的禮物，而第一個擁有這只手環的人，就是吳媽媽陳美雲。

「媽媽是我的超級粉絲，我當然要把剛出爐的全套Swarovski作品搶先送給她！」吳季剛笑說。Atelier Swarovski與吳季剛聯名系列採用色彩鮮豔的不規則切割水晶，風格摩登現代、晶瑩閃耀，展現不凡品味，陳美雲、吳季剛嫂嫂董筱惠也配戴水晶飾品出席，Gustavo Rangel也在現場忙進忙出，家人力挺站台、全力支持吳季剛。

Swarovski為打入奢華精品陣營，10年前推出設計師聯名訂製系列「Atelier Swarovski」，與拉格斐、高第耶等大師攜手合作，成功營造奢華精品形象。此系列成立10周年，特邀吳季剛聯名合作Mosaic系列，以紅色、綠色、桃紅色和銀色等不對稱水晶精製而成。

(中國時報)

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