COACH訂製服務登台 孫芸芸紐約先體驗

除了受歡迎的皮革茶香玫瑰裝飾，尚有代表性的Rexy恐龍、火箭、笑臉、數字等34種主題釦飾可供消費者選擇用來妝點出獨一無二的單品。（COACH提供）

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中國時報
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名媛孫芸芸日前赴紐約COACH旗艦店內，搶先體驗品牌Coach Create個性化訂製中的Customize It服務，與工匠討論後，打造一只綴有5顆星星的Saddle 23手袋。（COACH提供）
品牌提供包含暢銷Dinky、Saddle、手腕包等14種包款開放訂製服務。（COACH提供）

時尚名媛孫芸芸日前受美國時尚品牌COACH之邀，造訪位於紐約的品牌旗艦店，並搶先體驗其推出的Coach Create個性化訂製服務。而心繫家人的她，則在與工匠討論後，選定於熱銷款Saddle 23手袋外裝飾5顆仿舊黃銅星星，代表著紀念與家人共賞夜空美景的團聚時刻，並在包款皮革吊牌上壓印英文姓名縮寫「YYS」及笑臉圖案，隱藏俏皮細節。而現在台灣消費者們，也可於COACH台北101旗艦店享受與貴婦相同的個性化服務。

主張自肩帶、包面釦飾到皮革吊牌壓印均可自主設計的Coach Create訂製服務，可由Accessorize it、Personalize it及Customize it 程序玩出無限專屬創意。消費者可先自暢銷Dinky、Saddle、手腕包等14種包型及C101、C121兩款運動鞋款中選擇欲客製化的品項，再從14款皮革茶香玫瑰或代表性的Rexy恐龍、火箭等34種主題釦飾中挑選出想要點綴於包鞋上的呈現方式，並透過專屬工匠巧手，打造出獨一無二的時尚主張。訂製服務價格為基礎包款（約介於1萬2800元至2萬1800元）、鞋款售價（9900元）外，每個釦飾加收750元，肩帶、掛飾等配件另計。

(中國時報)

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