聲光催落去 手機變娛樂平台

2018年03月14日 04:10 中國時報 陳大任 報導

SONY XPERIA XZ2採用S845八核心處理器與台灣特別版搭載6G RAM，挑戰手機效能極限。（盧禕祺攝）

SONY XPERIA XZ2全新設計語言Ambient flow，共推出煙燻粉（左起）、深水綠、水感銀以及水感黑等4色。（SonyMobile提供）

Samsung Galaxy S9和S9+共推出午夜黑、鈦灰銀、珊瑚藍以及最新的丁香紫。（三星提供）

HTC也愛玩色彩，U11+即提供極鏡黑、炫藍銀、透視黑等色彩，春節時特別推出豔陽紅，喜氣十足。（HTC提供）

據SonyMobile全球使用者調查研究，每人每天平均使用手機5小個半小時，已是10年前的8倍，另項資策會針對國人的統計分析亦發現，拍照、聽音樂、玩手遊和看影片已成為人們最常使用手機的行為，手機顯然已成為人們最重要的影音娛樂平台。拍照、錄影已是基本，新一代手機更須具備各式特色才能吸引人。

SONY XPERIA XZ2可拍3D圖像

SonyMobile表示，台灣人使用手機的統計分析中，每百人使用拍照、聽音樂比例約在61％、62％，玩手遊的比例更高為68％，令人驚訝的是看影片比例高達89％，顯示市場需求轉變。今年SonyMobile新推的XPERIA XZ2不僅具備全球首款4K HDR螢幕，還提供可配合聲音產生震動的體感功能，讓看影片、玩遊戲更有感。

SONY XPERIA XZ2還具備「3D自拍掃描」功能，加上後製功能可讓創作頭像變得更有趣，而且可直接在臉書塗鴉牆與好友分享3D 360度立體頭像；無獨有偶，三星Galaxy S9系列也推出虛擬人偶功能，不同的是利用機器學習演算法，將使用者的2D影像繪製出100多個面部特徵，摹仿出如眨眼和點頭等動作。

外型與配色受重視

既然手機使用時間這麼長，廠商也愈來愈重視外型與配色，SONY XPERIA XZ2共推出煙燻粉、深水綠、水感銀以及水感黑，都是摹擬自然現象的色彩，例如深水綠即是微光在深水中呈現帶點藍的綠色；HTC今年新推的U11+豔陽紅則是摹擬出紅寶石般透亮機身，在不同角度下卻又能產生如同鑲嵌淡金色的高雅光澤，宛如奢華精品。

(中國時報)