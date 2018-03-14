聲光催落去 手機變娛樂平台

SONY XPERIA XZ2為全球首款可拍攝立體圖像的手機。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
SONY XPERIA XZ2採用S845八核心處理器與台灣特別版搭載6G RAM，挑戰手機效能極限。（盧禕祺攝）
SONY XPERIA XZ2全新設計語言Ambient flow，共推出煙燻粉（左起）、深水綠、水感銀以及水感黑等4色。（SonyMobile提供）
Samsung Galaxy S9和S9+共推出午夜黑、鈦灰銀、珊瑚藍以及最新的丁香紫。（三星提供）
HTC也愛玩色彩，U11+即提供極鏡黑、炫藍銀、透視黑等色彩，春節時特別推出豔陽紅，喜氣十足。（HTC提供）

據SonyMobile全球使用者調查研究，每人每天平均使用手機5小個半小時，已是10年前的8倍，另項資策會針對國人的統計分析亦發現，拍照、聽音樂、玩手遊和看影片已成為人們最常使用手機的行為，手機顯然已成為人們最重要的影音娛樂平台。拍照、錄影已是基本，新一代手機更須具備各式特色才能吸引人。

SONY XPERIA XZ2可拍3D圖像

SonyMobile表示，台灣人使用手機的統計分析中，每百人使用拍照、聽音樂比例約在61％、62％，玩手遊的比例更高為68％，令人驚訝的是看影片比例高達89％，顯示市場需求轉變。今年SonyMobile新推的XPERIA XZ2不僅具備全球首款4K HDR螢幕，還提供可配合聲音產生震動的體感功能，讓看影片、玩遊戲更有感。

SONY XPERIA XZ2還具備「3D自拍掃描」功能，加上後製功能可讓創作頭像變得更有趣，而且可直接在臉書塗鴉牆與好友分享3D 360度立體頭像；無獨有偶，三星Galaxy S9系列也推出虛擬人偶功能，不同的是利用機器學習演算法，將使用者的2D影像繪製出100多個面部特徵，摹仿出如眨眼和點頭等動作。

外型與配色受重視

既然手機使用時間這麼長，廠商也愈來愈重視外型與配色，SONY XPERIA XZ2共推出煙燻粉、深水綠、水感銀以及水感黑，都是摹擬自然現象的色彩，例如深水綠即是微光在深水中呈現帶點藍的綠色；HTC今年新推的U11+豔陽紅則是摹擬出紅寶石般透亮機身，在不同角度下卻又能產生如同鑲嵌淡金色的高雅光澤，宛如奢華精品。

(中國時報)

COACH訂製服務登台 孫芸芸紐約先… 半裸求夫按摩 賴琳恩撒嬌奏效

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。