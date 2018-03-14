限定櫻花祭 全線換裝搶攻

2018年03月14日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 吳娮翎 報導

7-11櫻花主題店，即日起於台北市東區，推出5間城市櫻花主題特色店，圖為日本東京（崇光門市）。（7-11提供）

全家便利商店領先導入，哈根達斯小花園系列櫻花、藍莓口味，115元（限量）。（哈根達斯提供）

全家獨家導入，進口櫻花軟糖、玫瑰軟糖，49元（限量）。3月27日前第2件6折。（全家提供）

ASICS新登場櫻花季為靈感的鞋款，經典GEL-NIMBUS 20 SP系列4780元。（ASICS提供）

艾杜紗高機能毛孔淨透凝膠櫻花版，580元。（艾杜紗提供）

馬油櫻花沐浴露500ml，特惠價459元，馬油潔顏櫻花香皂100g 附起泡網，390元。（台隆提供）

女星安那擔綱植村秀櫻花萃釀淨透潔顏油一日店長。（植村秀提供）

皇家哥本哈根2018復活節彩蛋（站立式）粉彩櫻花。（皇家哥本哈根提供）

喜迎櫻花季，各式櫻花限定商品帶動市場買氣。日系美妝、零食、運動品牌祭明星商品換櫻花裝，產品更卡哇伊，而超商也推出櫻花主題特色店，吸引民眾來打卡。

5國賞櫻勝地 打造特色店

7-11今（14日）起展開「城市櫻花季」，商品涵蓋CITY CAFE、糖果零食，甚至ibon圖框等，品項超過50多種；及在台北市東區商圈精選5家門市，打造成櫻花主題特色店，以日本東京、韓國首爾、法國巴黎、美國華盛頓及西雅圖等5個國外賞櫻勝地為靈感設計。此外，7-11這次也邀集多家品牌合作，像是可口可樂、樂事、樂天，及m&m’s等加入櫻花季，同步推出限定櫻花包裝。

全家便利商店2月底就提早開跑櫻花季，網羅日韓夯貨。糖果首推日本原裝櫻花、玫瑰軟糖，以滿開的櫻花作為包裝，3月27日前指定商品第2件6折；而曾引起搶購的哈根達斯小花園冰淇淋，今年再推新品，櫻花口味吃得到淡雅花香。

安那擔綱植村秀一日店長

美妝部分，植村秀發表櫻花萃釀淨透潔顏油，更找來新生代女星安那擔綱一日店長，展現可愛魅力；可愛不落人後的還有艾杜紗櫻花系列，高機能毛孔淨透凝膠櫻花版、櫻花護脣精華；複合式家居用品台隆手創館也推出馬油櫻花系列的沐浴露、潔顏香皂。

ASICS新登場日本春天櫻花季為靈感的系列鞋款，訴求兼具美感與舒適，共計有3款功能性跑鞋：向來熱搭各種話題的皇家哥本哈根，則祭出2018復活節彩蛋粉彩櫻花，為家居空間更添品味與優雅。

(中國時報)