夏姿慈善特賣 侯佩岑站台

2018年03月14日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

夏姿‧陳紅色蛇壓紋牛皮玉鐲提包，原價7萬6000元，特價2萬2800元。（陳張眾攝）

Blumarine橫條紋針織衫，原價1萬7500元，特價7000元。（藍鐘提供）

侯佩岑(右)和夏姿少東夫人許。（蘇蔓攝）

侯佩岑穿上夏姿‧陳2018春夏系列蕾絲套裝，為品牌第15屆《拾華》慈善特賣會站台。（蘇蔓攝）

時尚媽咪侯佩岑昨（13日）受夏姿‧陳少東王子瑋及其夫人許之邀，出席品牌於台北福華飯店舉辦的年度《拾華》慈善特賣會。已邁入第15屆的慈善特賣，本次承襲以往會將活動部分收入捐予教育部「學校教育儲存戶」之餘，更在侯佩岑牽線下，將另一部分捐贈給罕見疾病基金會，幫助罕見疾病兒童。

近來忙於照料兩個兒子的侯佩岑，自稱沒什麼睡，當被問及小兒子Ethan的身體狀況時，她回答雖穩定但仍在觀察中，依然會維持正能量幫他加油。而趁工作時暫時拋開媽媽角色的她，置身最多下殺至1折起的夏姿特賣中，仍不忘開啟難得的購物慾，更笑說：「多買不會有罪惡感，買越多捐越多。」

引進Paul Smith、MOSCHINO、Blumarine等眾多精品的香港商藍鐘集團，亦整合旗下品牌過季商品，先後於台北、高雄、台中舉行3場特賣，並祭出最低2折起的限時優惠。率先揭幕的台北場，將於即日起至3月16日止，在台北富邦大樓B2（台北市敦化南路一段108號）展開。

(中國時報)