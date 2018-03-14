2018年03月14日 04:10 中國時報 文／方秋停

墨爾本街景。圖／羅有隆

夏日南飛穿過赤道，越往南氣溫越低，近九小時的飛行並不長，卻如進入異域般！

海岸似戀人

我在南半球，那幾天意識經常提醒自己，如飛鳥越過重要分水嶺，心裡再三強調著。心思因好奇而敏感，欲要看穿陽光、勤奮用力地呼吸。

清晨於寒冷中醒來，行至墨爾本街上遇著凋敝路樹，俯拾一片葉，不知如何慰問它。南方天空卻有北方的凜冽，既有情感不知如何施放！路上行人來自何方？林木如何遠到？距離拉長、方位變遷，萬物生息頻頻困擾我！前行、後退、繞個圈，聰明與癡傻相互地擁抱。新舊建築挺站，街坊似曾相識，前方影像一轉頭便覺陌生，怕原來思想未能跟上。

登上巴士開始一天的旅程，潔淨車窗將景觀延攬進來，早安，這之前只於地理課本見過的城市！平整公路湧動上班車潮，鐵橋跨過橫流之河，直路彎轉便往出城方向。河畔有水鳥佇足，垂釣者勾勒河畔悠閒，天空雲層有些厚重，藍天若隱若現。

輕薄冬陽能否烙印過眼印象？

漫漫長路於地上延伸，目光似在泅泳，眼前景浸入記憶復頻頻探出頭。霧露飛散，飛鳥依循熟悉雲彩尋得回返之路。天天一早乘車出城，如迴力鏢一次次丟出復回返，兩眼於地平線上起起落落。旅行讓心思行走，舟車勞頓是為責罰與享受。

車出城外，視野自然接上海岸線，海天相映，水藍深邃，流浪的雲變化著身形與顏色。傳言中的紅木船沉沒海上，大洋路為天神私藏的珍奇景點。旅行日記收集各種景觀──島嶼、半島或向海陸地，潮浪與海風聯手，礁石、沙粒，還有一波波隨浪來去的貝殼。海、岸似如戀人，被迫分開又極力想在一塊。

大海以靈性與歲月周旋，南澳沿海石岩感覺特別壯闊。石灰岩與海有著深刻情緣，風吹蝕潮浪拉扯，相連岩層被蝕鏤成拱門。十二門徒岩位於坎貝爾港（Port Campbell）小鎮附近，原本相連的岩層經陽光與風切割，許多情愫漸地陷落。悲苦湧動，近海是離別激烈演出的場景。

風浪即便不捨，亦沒能挽回一顆顆巨岩的出走？

啊，風浪撥動天地弦音，天空、沙灘隱隱有著深淺波紋。大海深切呼吸，雲彩見證風浪與石岩一次次的談判。

我不知風自哪個方向吹，兩眼與心全然被填滿。南半球海岸無垠、天空特別遼闊。自高處下望，浪與石紋接連成為自然五線譜。風有些寒，潮浪壓抑著熱情。階梯彎轉觀看角度，隱然似聞海水與石岩相互挽留。浪前推，於岩上留下一道道潮溼印記。一隻不畏冷的鷗鳥盤飛，為石岩傳遞私語、亦於海上畫出另一條紋線。

越往前走風越強勁，七月心情卻承受十二月氣候。潮浪、石岩深戀彼此，岩石之心層層被翻出，碎裂後執意出走。倫敦橋(London Bridge)本為崖壁後被穿透成雙孔陸橋，之後為海水沖垮，生與滅於此不停演變。

迎接小藍企鵝上岸

南半球的天空是否一樣水藍、雲可流浪得比我久、連亙的海岸與北半球有何關連？

小藍企鵝顛顛搖搖，可愛形象頻頻召喚著旅客。墨爾本東南菲力浦島（Phillip Island）上設有企鵝保育中心，算好潮浪起落規律，便可與那罕見精靈相見歡。

夕陽塗抹霞彩，整個海灘是為舞台。懷著興奮好奇，披斗篷蔽風寒，一雙雙期待眼神等在岸上。寒風伴著細雨，烏雲於海上凝聚，含潮新月照出海上薄薄亮光，昏暗中似聞海浪竊竊私語。小藍企鵝啊，你何時歸返、潮浪可知你的去向與來蹤？風吹浪起，海上帷幕晃動不已，冷冽當中似見那靈動身影──是嗎？那於潮浪空隙晃動的影像是牠們嗎？枯等目光相互詢問不覺精神了起來。而後見那比意想中要小許多的身影出現，幾隻堆疊一起或於浪中散開成前進隊伍，後浪再起，小企鵝群集奮力，倉促間於浪裡頻頻更換隊形。岸上目光聚成光束，瞧看牠們登登上岸、愣愣回頭，前行、顛搖，速速踅進灌木叢。

那自海上走出的生靈上岸後便藏身暗處、或於燈光打亮的洞穴前吱吱尖叫，激動神情讓人感覺有些淒厲！小企鵝啊，你因何叫喊、為何不安？是為脫隊同伴、還是遺落海上的潮浪？

木棧道沿著企鵝的歸返路線鋪展，行走其間，見小企鵝直立風中晾曬著羽翼，遺憾未能多看牠們幾眼！

回頭再望海上，細雨於夜空灑出絲絲銀亮。雨融浪中，化身水霧凝為天上雲，為海上精靈提供玄妙的出場背景！啊，我如何能夠忘卻，這片有小藍企鵝出沒的海域。

雪白點亮視野

巴士行於尋夢路上，路樹掩不住滿溢的水藍，鷗鳥盤飛，隨處可見無人的海灣，寧靜畫面美得隨興且悠閒。漫漫長路，心思不慎跌入夢中，似又回到習慣生活的北半球。往布勒山（Mt Buller）路上，溼寒凝為霧露停留樹上，車輪幾經繞轉，只見雪覆坡嶺，山頂呈現深黑色。

陽光照亮雪地，暖熱與寒並存，越過赤道一切超乎期待與理解！於雪地喝了杯熱咖啡，香醇縈繞為永恆。枝椏覆雪，活脫生氣埋藏雪裡，一隻烏鴉自雪地飛上樹梢。雪地平坦如溜冰場或一塊塊被掀動似凝結波濤，孩子喜孜孜抬起一大塊，如搬運寶藏般。山因雪而瑩亮，心思則於長途旅行中寬廣。

天地遼闊，讓人自然將頭舉高、目光放遠。車上遊客來自全球各地，膚色雖異，眼底的渴望卻同。啊，今夕何夕、我身在哪裡？路邊尤加利樹上蜷曲著一團團灰色毛球，中東婦人藏於頭巾下的眼眸難掩興奮，相通眼神於車內引起一波波騷動。無尾熊，那可愛動物就在樹上，與我一同呼吸，在同一片藍天底下。

原野散布黃、黑、白牛群，夕陽為樹林糝上一層金色。小河蜿蜒，樹叢中似有瑩瑩火光，平原偶見沼澤，孤單的樹向四方延伸枝葉。返程巴士播放著西洋老片，窗外羔羊沉寂，天黑後霧棲原野，天上雲如連環圖畫……

我在南半球，入夢前，再次提醒自己！

(中國時報)