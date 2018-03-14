作對

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中國時報
鄭順聰

「各位學弟學妹，今晚乃古典詩社下學期首次聚會，我想大家多少都讀過唐詩宋詞，有一定的基礎與能力。我們詩社重視實作，以賦詩為要，今晚我們要來演練一番。」書卷窗學長說起話來總是那樣溫溫吞吞的。

「什麼，要創作古典詩，很難耶……」席中有人發聲。

「不難，不難，一點都不難，只要掌握要訣、循序漸進，定能行雲流水、無入而不自得。」書卷窗學長說。

「講話這樣文縐縐的，學弟妹會怕啦！」響叮噹學長跳了起來，矮小的他批著散亂的長髮，人沒喝酒臉就酡紅了，說話聲如洪鐘：「不用擔心，各位一定寫得出來，我們詩社就是要教大家寫古典詩，保證很快就可以七步成詩、揮篇立就，就像我這樣百米都跑第一，比火箭咻咻咻還快……。」響叮噹學長就衝出了研究室，在走廊呼嘯了幾聲，回頭把門關上。

在場的人都笑了，修遠也忍俊不住，隔著竹簾，瞥見怡夏也笑了。

修遠記憶深刻，第一次遇見響叮噹學長，是在學校外頭的加油站，只見某台機車飆速從遠方噗噗而來，消音器壞掉似的，引擎聲響遍哈瑪星。只見他伏趴於機車，油箱還罩著網子，腳帥氣打檔，那台野狼125破舊無比，手把短小下垂如仙翁的長眉毛。只見響叮噹在修遠身旁猛剎車，說這位學弟我認識你，你是菜鳥，我是老鳥，你菜鳥騎新買的時髦機車，我老鳥騎廢物堆撿來的爛車，車全都響叮噹，只有喇叭不會響，但加滿油咻咻咻一飆就是天涯海角，再會啦菜鳥，響叮噹就呼嘯而去。

對修遠而言，古典詩社也是三才子學長，外文系的芼莨葉學長不會來，換響叮噹入替，活力充沛，詩社古典婉約但不沉悶。

「別再瘋了啦！做點正經事！」假山學長潑響叮噹冷水。（待續）

(中國時報)

一日之始，雜菜滋味 混世魔王

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