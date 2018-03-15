環保鬥士 變燃煤推手！深澳電廠 1票過關

2018年03月15日 01:12 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

深澳電廠擴建完工示意圖。（台電提供）

詹順貴昔日投入環保訴訟，還曾發文批台中火力發電廠是一大汙染源。（本報資料照片）

新北瑞芳深澳燃煤電廠擴建案昨送環評大會審查，經近4小時激烈討論，昔日力挺禁用生煤的環保署副署長詹順貴投下關鍵贊同票，1票之差讓該案順利通過；在現場的環團錯愕不已，表示會用盡方法持續把關。一旦建成，這也將會是108年以後全台惟一新設使用「燃煤」的電廠，台中紅害噩夢恐在北台重演。

台中空汙噩夢 雙北恐重演

新北市環保局長劉和然痛批台電罔顧雙北民眾健康，當全台都努力減汙、減碳，台電卻反其道而行，用全民血汗錢換來一座終將成為蚊子館的深澳「燃煤」火力電廠。

深澳燃煤電廠2007年除役，原規畫整建成超臨界壓力燃煤機組，但遭反對停擺；台電去年提出環差案打算重啟計畫，將2部裝置容量80萬瓩的燃煤超臨界發電機組，調降為2部60萬瓩燃煤超臨界，評估SOx排放將從每年4420公噸降為1438公噸、NOx從3176公噸降為1034公噸、PM從637公噸降為268公噸，預計2025年運轉。

今年1月該案於環評小組中討論，環評委員意見嚴重分歧，少見以通過、重作環評兩案並陳，送環評大會。昨上午先是環團集結環保署門口抗議，下午國民黨立委李彥秀等更動員2、300人至環保署門口，高呼不要「用肺發電」，爾後綠色和平接力，環保署大門靜坐表不滿。

此次環評大會高達19位民眾登記發言，有民眾贊成擴建，但新北拿出興大教授莊秉潔對深澳電廠汙染增量模擬結果，指PM2.5日均增量高達每立方公尺6.075微克，是台電模擬值3倍以上，且8成以上當地民眾不知要擴建。

全案從傍晚6時20分進行至晚間10時，最後閉門不記名投票表決，以8比8平手，此時新北市環保局長劉和然憤而離席，之後詹順貴投下贊成票修正通過，條件是經濟部要公布到2025年前逐年能源配比，並重新思考本案定位和開發的必要性。

新北環保局長 憤而離席

諷刺的是，詹順貴昔日投入環保訴訟，包括新店安坑垃圾掩埋場開發案、澎湖吉貝島BOT案與台東杉原海岸開發案等，2015年更力挺「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」，痛批當時環保署藉「空氣汙染防制法」剝奪地方政府要否禁燒生煤、石油焦權限。2015年詹更慷慨激昂發文直指中部地區主要汙染源是全世界最大的台中火力發電廠。

綠色公民行動聯盟說，環評大會中多位環評委員批評台電幾乎沒有回答到委員的專業意見與提問，相關調查數據資料皆不完整，非常多質疑開發單位根本無法回應，但最後投票階段，卻在機關動員下，出現8：9表決結果，令人憤怒與遺憾。

(中國時報)