北農之亂 陳景峻請辭董座 吳音寧不動如山

2018年03月15日 01:12 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

北農爭議延燒多日，因中華民國農會總幹事張永成13日揚言，要在董事會提案撤換北農總經理吳音寧，農委會主委林聰賢14日終於說話，他雖力挺吳音寧，卻也表示，若北市府要換吳，將予以「尊重」。林聰賢把球一腳踢給北市府，市長柯文哲不願回應，倒是身兼北農董事長的副市長陳景峻受不了當夾心餅乾，上周請辭，但被慰留。

柯文哲慰留 要陳再想一想

張永成將於3月28日董事會提案要求撤換吳音寧的消息一出，林聰賢挺吳，卻多了一分保留。因北農現有23席董事，其中農委會、北市和張永成所屬的全國農會系統都各擁5席，其他董事還包括青果社2席和6席民股。

知情人士分析，農委會支持吳音寧，張派想拉下她，北市府態度相當關鍵，即使雙方聯手，仍要取得其他至少2席民股支持，才有辦法撤換總經理，只是此舉等於和農委會決裂，茲事體大，目前相關人都閉口不談。北市府發言人劉奕霆也強調，市府沒有討論過北農相關人事。

吳強調 會做好總經理工作

北農之亂讓陳景峻夾在中央與市府之間心生倦意，也對雲林鄉親過意不去，心生辭掉北農董座念頭，盼能藉此讓中央、地方不要再對此爭論不休。陳景峻昨天受訪證實，上周五（9日）口頭向柯文哲表示不想再兼任辭北農董事長一職，柯以「這個這麼複雜，再想一想、再想一想」慰留。

柯文哲昨出席活動時，不願對此事回應；劉奕霆則說，柯市長認為這件事情很複雜，希望陳景峻再想想看。

北農休市爭議開始延燒之際，市府多次要求吳音寧出席晨會和記者會對外說明，但吳始終神隱，卻選擇和農委會副主委陳吉仲同框露面，無疑重打北市府和陳景峻一巴掌。陳昨被問到吳音寧適不適任北農總經理？陳僅表示，吳音寧是農委會指派、經董事會通過，非他能決定。至於張永成揚言將提案要求撤換吳音寧，陳景峻則說不知此事。

外傳吳音寧如此「靠勢」，除有農委會當靠山，還獲得北市府市政顧問蔡壁如支持，長期繞過陳景峻直接向市長室報告，這次北農出包也都透過蔡溝通，2人聯手鬥陳景峻。但陳景峻強調，北農為總經理制，他是台北市政府的代表去兼董事長，這當初與農委會有默契，會遵守行政程序，且「提攜都來不及了，還去跟人家不合？絕對沒有這樣的事！」

北農昨發布聲明稿指出，各項業務都定期提出報告，並由吳音寧裁決，自吳音寧上任以來，財務持續穩健成長。吳音寧昨接受媒體訪問表示，現階段就是全心全意推動北農相關業務，讓菜價維持平穩，強調會做好北農總經理工作和任務。言下之意，並沒有請辭打算。

(中國時報)