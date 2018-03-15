讀不懂的暢銷書 《時間簡史》熱賣

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中國時報
／綜合報導

1988年，霍金出版講述宇宙起源的《時間簡史：從大爆炸到黑洞》（A Brief History of Time），這本科普著作解釋宇宙、黑洞、以及大爆炸等天文物理學理論，在全球狂賣超過2500萬冊，翻譯成40多種語言，雄踞《泰晤士報》暢銷書排行榜達237周，刷新史上紀錄，霍金因此家喻戶曉，晉身名流科學家。

霍金曾表示《時間簡史》專為不具科學理論常識的一般讀者撰寫，但對大多數人來說，該書內容依舊艱澀難懂，讀完也一知半解，不少讀者把書買回家就束之高閣，因此被戲稱為「讀不懂的暢銷書」。

霍金為何要寫時間簡史呢？原來他想寫一本書，對大眾解釋他的研究，加上健康狀況持續惡化，他希望多留點錢給家人。書能出版也充滿機緣巧合，《時間簡史》編輯古札蒂13日撰文回憶，他第一次「看」到霍金，是在《紐約客》雜誌封面，當時霍金知名度不高，他的人生故事卻令古札蒂大受震撼，文中描述霍金「鞋底因為無法觸地，所以一塵不染」更令古札蒂印象深刻。

古札蒂把文章推薦給作家經紀人祖克曼，巧的是對方也想找霍金出書。經過與其他大牌出版社競標出書權後，古札蒂所屬的班坦出版社，因擅長推廣平裝書，而受希望推廣科普知識給大眾的霍金青睞，因此一拍即合。頭一次面對面時，坐著輪椅的霍金更調皮地疾馳讓古札蒂在後面苦苦追趕。

(中國時報)

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