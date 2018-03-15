畢生挑戰不可能 女人讓他摸不透

霍金（前排右）和他的首任妻子珍（前排左）以及3名子女羅伯特、露西和提姆合影。（摘自英國每日郵報）

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中國時報
／綜合報導

英國科學家霍金的一生備受命運捉弄，擁有最聰明的大腦卻被束縛在最孱弱的肉體中，他坐在電動輪椅中偏著頭，發出電腦語音的形象深植人心，但那是個毅力超越萬難、洋溢豐沛生命力的象徵。

霍金畢生都在挑戰不可能，扭轉生命的逆境，但他坦言，女人讓他摸不透，兩次婚姻都以離異告終。

1942年1月8日，霍金生於英國牛津的中產階級家庭，父母都是牛津大學高材生。他小時候學習普通，但喜歡設計複雜的玩具，17歲進入牛津大學，畢業後進入另一所名門劍橋大學，準備投入浩瀚的宇宙學研究領域。

1963年，21歲的霍金被確診罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），但他撐過了第一關，不但自劍橋畢業，更留校從事研究。霍金的所有重要研究，都是在他身體殘缺加劇後完成，他僅花2年就拿到博士學位，35歲即當上教授，「我渴望充分利用每一分鐘」。

霍金和第一任妻子珍，就是在新年派對相識，兩人在1965年結為連理。但1970年代後，霍金的健康快速惡化，1988年，霍金因科普著作《時間簡史》熱賣一舉成名，成為黑洞和宇宙大爆炸理論的權威，但1985年霍金在瑞士染上嚴重肺炎，醫生提議關掉維生器送他走。珍要求醫生把霍金送回劍橋，手術後他保住性命，從此無法再說話，只能靠電子合成器發聲。

霍金在1990年與珍勞燕分飛。5年後，霍金與珍聘僱的私人看護伊蓮再婚，霍金的女兒指女方是為錢才成婚，甚至虐待他，都遭霍金否認。不過，這段婚姻還是在2006年畫下句點。

霍金在2013年出版的回憶錄形容，知道自己罹患運動神經元疾病時，「覺得好不公平，這種事為什麼發生在我身上。」「當時，我以為人生就要終結，我再也無法瞭解自己有多少能耐。但現在，50年過後，我總算可以平靜地說，我對自己的人生很滿足。」

(中國時報)

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