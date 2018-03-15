憂心AI毀滅文明 深信外星人存在

2018年03月15日 01:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

「輪椅上的天才科學家」霍金晚年時有「驚世駭俗」的言論。他對人工智慧發展憂心忡忡，表示AI的發展可能導致人類文明的毀滅。他同時也深信外星人存在，但人類和外星生命接觸的後果也可能導致滅亡。對於人類未來，他寄望向宇宙尋求發展機會，因為地球一定會有末日。

去年11月霍金生前最後１次對AI發展提出警告，表示AI恐怕是人類文明史上最糟糕的事件，但這股趨勢難以抵擋，工程師、科學家及學者應設法找到有效控制其發展的方法，保留AI的優點，使其與人類和平共處，並預防最糟糕的事態發生。

霍金也深信外星人存在。2015年他在倫敦皇家科學學會演說時表示：「在浩瀚無垠的宇宙中，一定有其它形式的生命。或許外星生物正盯著我們看呢！」他強調，人類不應試圖與外星人接觸，因為外星人可能已耗盡自己星球的資源，準備掠奪其他星球的資源，甚至可能把地球變成殖民地。至於人類的未來出路，霍金說，「人類長期生存的唯一機會就是不能繼續居住在地球上，要向宇宙發展」。

霍金被譽為繼愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家。早在1974年，他就提出黑洞輻射理論：黑洞會產生熱量並釋放亞原子粒子，這種輻射現象會讓黑洞質量逐漸散失，當溫度越來越高，黑洞邊界的重力場強度也越來越大，最後黑洞就會爆炸消失。上述理論是奠基於量子理論，而黑洞將所有物體向內收縮，則是衍生自愛因斯坦的廣義相對論。由於20世紀物理學的兩大支柱量子理論與廣義相對論互有矛盾之處，因此，霍金相信，只要找到調和這兩套學說的方式，就能得出一個可以描述宇宙一切事物的簡單方程式-「萬物論」（theory of everything）。他所提出的「霍金輻射」（Hawking radiation）、「宇宙無邊界論」等重要理論正是他孜孜不倦的探索成果。

(中國時報)