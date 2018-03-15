《愛的萬物論》揭露霍金私密情事

2014年12月9日，霍金在英國影星艾迪瑞德曼（右）陪伴下，來到倫敦出席電影《愛的萬物論》在英國的首映會。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

英國物理學家史蒂芬霍金不僅在科學界是公認奇才，在影視文化中更是首屈一指的代表人物，多次出現在電影、電視與音樂作品中。2014年電影《愛的萬物論》揭露霍金與前妻私密情事，就讓飾演霍金的艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）一舉奪得奧斯卡影帝。

《愛的萬物論》在第87屆奧斯卡入圍5項大獎，全球熱賣逾36億元台幣。霍金看過後評電影「大致屬實」，不改幽默風格說：「他們不會教我怎麼揭開宇宙的祕密，我也不會教他們怎麼拍電影。」除了艾迪瑞德曼，另一位英國男神班奈狄克康博拜區（Benedict Cumberbatch）也曾在2005年的電視電影《霍金》中扮演他。

霍金曾多次為《辛普森家庭》、《飛出個未來》等動畫影集配音，七度現身或獻聲熱門影集《宅男行不行》。自認是《星艦迷航》粉絲的霍金，還曾在系列影集《銀河飛龍》中現身，是《星艦迷航》系列中唯一由本人演出的角色。

霍金也為搖滾樂團「U2」的「Innocence + Experience」演唱會錄製安可曲前的獨白；殿堂級搖滾樂團「平克佛洛依德」（Pink Floyd）在1994年的〈Keep Talkin’〉與2014年的 〈Talkin’ Hawkin’〉都採用了霍金的機械式發音。

(中國時報)

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