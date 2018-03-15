北農董事長都請辭 總經理呢？新聞分析－吳音寧應知所進退 別再戀棧

北農總經理吳音寧。（資料照片／王英豪攝）

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中國時報

北農總經理吳音寧口口聲聲稱，董事會才能決定其去留，終於惹來中華民國農會總幹事張永成直指要在董事會提案撤換她；眼見風暴愈演愈烈，農委會大家長林聰賢這才吐出一句「尊重北市府」，此言一出，令人瞠目，想當初，若非執政黨用盡手段硬塞，柯文哲何至於做出政治妥協，同意吳音寧上任，如今「尊重」二字，聽起來，格外諷刺！

北農之亂 陳景峻請辭董座 吳音寧不動如山
農罵坐冷氣房 不知站著人的痛

政治妥協 硬塞人事

台北農產運銷公司肩負全台農業產銷重責，吳音寧卻能僅憑著鄉公所主祕、從事社會運動的經歷，當上總經理，等於是破格任用；會有這樣的安排，除了執政黨把這些重要職位視作囊中物，酬庸自己人，還藉此「排除異己」，達到固樁、綁樁，打擊政治對手的目的。

但無論酬庸也好，政治凌駕專業也罷，吳音寧毫無專業、做得不好是事實，搞出菜價崩跌正是肇因於她的察覺力不夠、連番休市；如今連身為北農董事長的陳景峻，都因為「感到對於農民愧疚」而主動提出辭職了，吳音寧依舊不動如山。

328董事會 提案撤換

現已有董事準備提案，藍委王惠美、孔文吉、張麗善等人也連署提案，要撤換她總經理的職務，而身為一個總經理，面對外界質疑，其實可以選擇為自己辯護、抑或自己請辭，留個稍微好看一點的下台身影，但吳音寧再度選擇神隱，逃避現實，非要拖到3月28日董事會見真章，若被人提案掃地出門，難保不會落得更難堪的下場。

事件發展至此，林聰賢是政壇老鳥，輕輕一踢，把球扔給北市府，但柯文哲也不是省油的燈，之前是執政黨從中攔截，堅持主導北農人事，安插個吳音寧當總經理，如今惹禍上身，就髮夾彎，尊重起北市府，柯文哲自然不隨之起舞，保留一定迴旋空間，思考過後，再做出決定，有利無弊。

其實現在只要任何一方能「快刀斬亂麻」，先在董事會上撤換掉吳音寧，再挑選出適任、專業的人選，除了對得起農民，也能贏得名聲。

(中國時報)

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