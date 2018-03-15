農罵坐冷氣房 不知站著人的痛

北農連休造成產地菜價崩盤，引發農民強烈不滿，嗆坐辦公室的都不知道站著人的痛。圖為台北果菜批發市場堆滿進貨的蔬菜。（本報資料照片）

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中國時報
／雲林報導

北農連續休市引發菜價崩跌，雲林縣菜農苦不堪言，廖姓菜農說，「菜都這麼便宜了，有賣跟沒賣差不多，如果我們農民能團結的話，我強烈建議，北農休完3天，換我們農民也休3天！」

葉姓農民呼籲，農民不要再當「聾民」，不要再打不還手、罵不還口。蔡姓農民則說，菜哪時長得快是農民能決定的嗎？不撒種子是等著誰要來養嗎？不要再說農民不會克制下籽（播種）的時間，「坐在冷氣辦公室不會懂站著人的痛在哪！」

廖姓農民說，菜價被層層剝削，還得看北農臉色，「菜金菜土，連休3天，我家的菜都跟土攪拌在一起了。」也有農民表示，蔬菜價格上漲要查，蔬菜暴跌也說要查，農民只有聽的分，真是有夠衰。

近年返鄉種田的青農不少，許多年輕菜農這次也受波及，他們認為菜價既然有天花板，就該有地板價，菜價飆漲時，政府就說要抓菜蟲、進口蔬菜，但菜價便宜到像屎一樣，農民卻只能自認虧損，也沒做什麼應變措施，「別再騙青年回農了，根本叫他們回來送死！」

許多農民更對農委會、神隱的吳音寧不認錯，格外憤怒，痛斥：「外行的領導者搞得農民權益受損」、「這到底是什麼樣的垃圾政府，什麼大大小小官位爭著要卻幹不了！」

1名國小老師說：「不知民間疾苦的能當官，就因為顏色對了，農民要用選票表達自己的心聲，別再讓這些不會用人的來掌權。」

(中國時報)

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