44頃耕鋤當菜肥 高麗菜盼輔導銷日

2018年03月15日 01:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府自6日至10日補助耕鋤救短期葉菜，總計犁掉44.8公頃、近900公噸蔬菜，短期葉菜價格稍微回神，但大宗蔬菜的高麗菜、包心白菜目前每公斤7元、5元，整體菜價偏低，針對前農委會主委陳保基日前指責政府不應啟動耕鋤使全民埋單，雲林縣農業處長林慧如14日表示，是政策問題造成的，「不然你要怎樣？」

林慧如說，這波蔬菜價格崩跌不是農民操作錯誤，是北農休市政策錯誤導致，5日找來農會、合作社場開會，他們提出第一個建議就是「耕鋤」。縣府統計收到345件申請案，共耕鋤44.85公頃、896公噸蔬菜，包括油菜、青江菜等，耕鋤面積比預估少，不少農民哀號耕鋤補助措施推出前兩天，已「看破」，耕鋤掉。

且雲林縣府耕鋤的短期葉菜門檻是「有商品價值」，有些農民為加速蔬菜腐爛提早噴落葉劑，或有些菠菜長太高，被判定不符耕鋤資格無法獲補助而有怨言。

農民自行耕鋤、縣府補助耕鋤下，短期葉菜價格回神，西螺果菜市場14日交易量1000公噸，比前兩天少100公噸，平均交易價17.5元，比上周16元小漲1元。

上周均價低於10元的短期葉菜類，昨天均價為小白菜每公斤15.8元、蚵白菜14元、青江菜16.7元、菠菜21.1元、大芥菜12元、小芥菜21元、芥藍16.9元、油菜16元。

但還有1個半月才到採收期的「菜王」高麗菜價格仍低，品質較佳的每公斤9元，1箱20公斤重180元，整體均價7.5元；包心白菜6.8元，均價5元。高麗菜農林佳新表示，高麗菜每公斤9元是「不得已而得已」，只要有成本，不會放棄採收。林慧如表示，整體菜價仍偏低，日本目前很缺菜，希望中央輔導高麗菜外銷。

(中國時報)