張麗善打臉林聰賢 雞嘴變鴨嘴

2018年03月15日 01:12 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

北農連續休市衍生的菜價風波持續延燒，農委會主委林聰賢14日赴立院備詢時表示，當初北市府開會討論休市時，全國農會派員出席時，卻未反對3連休，也該負責。但藍委張麗善當場出示會議紀錄駁斥，指農會代表明明就反對休市超過2天，反批農委會卸責。

林聰賢指出，北農在去年5月26日行文給各生產單位，請他們表達對預訂休市日有無意見，生產單位也包括全國農會，但到了去年7月6日正式開協調會時，全國農會雖然派了代表出席，卻沒對休市表示意見，反而事後才對外聲稱農民有損失，如果真的要賠償，那麼全國農會是不是也該賠錢給農民，只是農委會基於要照顧和協助農民的立場，所以概括承受，沒有追究責任。

不過，張麗善在質詢時，出示去年7月6日的會議紀錄表示，內容寫得清清楚楚，農會代表明明就有提出，很多作物是每日連續採收，生鮮品又不耐儲存，無法連續3天不採收，若連休3天，開市日大量進貨將出現賤價傷農問題，嚴重影響農民生計，強烈呼籲不要連休超過2天，以免產銷失調。

張麗善指出，農民生計掌握在農委會手上，全民納稅錢是繳給政府，農會的存在僅是協助農委會執行政策，假如發生問題時，就把責任都推給農會，那農委會可說是嚴重失格，「推給天、推給地、推給氣候，就是不檢討政策失調。」

此外，由於農會系統手握北農1/4股權，全國農會總幹事張永成揚言，要在3月28日北農董事會上提案撤換總經理吳音寧。林聰賢對此回應，他不會陷入人事問題的漩渦中，有人當初該表示意見時，都沒有做表示，「但到了人事變動的過程，企圖心就變得很重，究竟是否客觀，就留給外界評斷。」

農委會昨晚再澄清，經查閱會議紀錄，全國農會傳達不應3連休，是針對今年端午節後及中秋節後，並非已發生問題的2月24日天公生、3月5日元宵節後。張麗善則回應，全國農會是針對整體休市安排提意見，農委會若繼續玩文字遊戲，未免也太不負責任。

(中國時報)