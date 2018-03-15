新聞透視－中央把農地當功德田

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中國時報

北農亂休市導致短期蔬菜價格崩跌，雲林縣政府祭出耕鋤補助措施，農委會定調為政治事件，第一時間並未應允補助，事實證明農委會小人之心矣！蔬菜若有市場價值沒人願意耕鋤，這一波只申請耕除44.8公頃，農民耕鋤不耕鋤只在求一口溫飽而已。

耕鋤能否解除危機無人敢保證，至少雲林縣府有道德勇氣，相較於農委會只剩一張會噴口水的嘴強得多！中央慢半拍，地方自救，策略奏效了，農委會才不得不說會補助，算計太深。

雲林縣府為挽救菜價，早在5日就召集農會、合作社場舉行緊急會議，全指向耕鋤補助才能快速清理戰場，農委會第一時間不認同耕鋤，對於雲林縣府的提議已讀不回，縣長李進勇6日受訪表示「我們不能等，以後看農委會能補多少是多少」。

當時預估耕鋤100公頃會有效果，6日至10日耕鋤截止總計44.8公頃申請，耕鋤意願不如預期熱烈，有些菜農已提前耕鋤，但也顯示菜農懂得撥算盤。

短期葉菜1分地成本1萬2000元上下，雲林縣府為解除人禍危機，祭出補助耕鋤短期葉菜1分地7500元，對農民來說是賠本生意，若不是便宜到沒有採收價值，誰願意耕鋤換補助？

中央在這次事件官官相護的程度，更令農民看傻眼、刺眼、翻白眼，農委會副主委陳吉仲跳出來維護吳音寧，行政院長賴清德到西螺參訪果菜市場也說，「相信這個事件應該會給予吳總經理一個很好的歷練。」簡直把農田當成「功德田」。

農業的產值低向來不受重視，菜農與消費者的立場扞格，農業縣始終像小媳婦，北農亂休市衝擊到的不只雲林，1/2供應量來自其餘縣份，還在噤聲躲風暴。

(中國時報)

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