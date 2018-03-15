民進黨內訌 張明達要選嘉義縣長

2018年03月15日 01:12 中國時報 呂妍庭 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨中執會昨已確定，前農委會副主委翁章梁獲民進黨提名參選2018嘉義縣長，但初選對手、嘉義縣議長張明達指出，黨中央未就相關爭議查明釋疑就提名，讓他「失望、失望再失望」，並向翁章梁陣營喊話，表示他無法忍受支持者被秋後算帳，呼籲對手「心胸寬闊點」，重申年底選戰「我絕不會缺席」。

不滿初選秋後算帳

民進黨嘉義縣長初選異常激烈，引發諸多爭端。張明達陣營多次要求黨中央在民調干擾電話等檢舉內容未查明前，暫緩提名翁章梁，但中執會昨仍按既定時程，通過翁章梁的提名案。

力挺張明達的嘉義縣長張花冠，昨天出席民進黨中執會時，對媒體詢問有關嘉義縣黨內整合問題，她強調，「團結、和諧最重要」，「但要有是非，才有和諧。」

民進黨祕書長洪耀福昨天透露，上周五他和選對會召集人林錫耀一同率黨內主管到嘉義縣參觀燈會，曾和張花冠在官邸深談，氣氛融洽。洪耀福稱讚，「張花冠是有大局觀的人」，張花冠承諾，會幫忙勸告張明達接受初選的結果。

但在中執會昨公布由翁章梁出馬角逐嘉義縣長後，張明達旋即於嘉義縣召開記者會，指「對中央執意提名，無法接受與理解」，並3度強調他的失望心境。

脫黨參選仍待評估

張明達說，過去包括蔡英文選總統，張花冠、陳明文選縣長、立委，他都全力輔選，這次初選激烈造成分裂，不管是縣黨部或黨中央，都應該把支持者拉回來，結果現在坊間不時傳出有秋後算帳、清理門戶風聲，「我無法容忍我的支持者或團隊被秋後算帳」，呼籲對手心放寬點，接納他的支持者。

年底選戰不會缺席

張明達也重申，「年底選舉絕不缺席」，近期將展開「嘉義行腳」，深入基層拜訪支持者，繼續擁抱群眾，被問到是否會脫黨參選？張明達說，「還要再評估。」

翁章梁在獲得提名後，透過團隊發表聲明，表示是責任的開始，確定提名後，將致力整合黨內力量，強調民進黨在嘉義縣沒有分裂的本錢，會盡最大責任與誠意來團結大家，為民進黨繼續守護嘉義縣，贏得最後勝選。

(中國時報)