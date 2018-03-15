4縣市戰將待推 竹縣花蓮不缺席

2018年03月15日 01:12 中國時報 曾薏蘋 、 許家寧 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

年底縣市長選舉，民進黨除雙北外，目前尚未提名的僅剩花蓮縣及新竹縣，將列入徵召區，民進黨祕書長洪耀福昨天表示，不急著決定。花蓮地方盛傳，民進黨籍行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及縣議員劉曉玫，都有意出馬力抗「縣長夫人」，最後由誰出線？預計3月底揭曉。

新竹縣部份，上屆縣長選舉，民進黨得票率僅小輸國民黨2％，因此黨內把新竹縣視為年底選舉重點區，目前傳出有可能徵召的人選，包括政院發言人徐國勇和民進黨客家事務部主任鄭朝方

昨日在中執會後，前新竹縣長鄭永金現身民進黨中央探望鄭朝方。鄭朝方為民進黨極力栽培的新秀，前途看好。

據了解，徐國勇知名度高，在新竹勤跑基層，也獲得前新竹縣長林光華力挺，但他不是在地人，客家話不流利，比較吃虧。

在花蓮縣，民進黨此次難得傳出有兩位人選，劉曉玫昨正式表態爭取提名，她和前行政院長游錫堃、台中市長林佳龍關係不錯，擁有正國會的支持。許傳盛亦布局多時，他是高雄市長陳菊子弟兵，可望獲得新潮流系奧援。據了解，選對會召集人林錫耀9日曾赴花蓮，針對縣長人選的知名度、看好程度等進行了解，有意運作協調方式，讓許傳盛出線，讓劉曉玫續守議會。

但劉曉玫昨受訪表示「不接受協調」，自己深耕花蓮22年，對縣政及國民黨參選人徐榛蔚很了解，視這場選舉為「革命戰役」，主張以民調決定人選，除非派出陳菊、賴清德或蕭美琴來選，否則無法向選民交待。

許傳盛受訪表示，若黨內徵召，他已做好準備，義不容辭，但也樂見黨內良性競爭，因花蓮屬艱困選區，若不辦理初選，改由徵召方式協調人選，也尊重黨最後的決議，不管由誰出線都會全力支持，打贏這場選戰。

(中國時報)