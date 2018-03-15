10縣市提名牛步 支持者集體焦慮

2018年03月15日 01:12 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨原計畫春節前完成縣市長提名，但至今僅完成12個縣市選戰布局，剩下10選區，大多是派不出戰將的艱困地區，少部分是初選吵翻天，或地方黨部主委就是參賽者，致整個提名作業延宕，支持者陷入集體焦慮。

國民黨完成5波提名後，接著新北市、桃園市、台北市已進入黨內初選階段，預計4月上旬陸續確定人選；台南市與高雄市則在協調整合中。

其中，桃園市與台北市因為黨主席吳敦義的「夢幻人選」立委吳志揚與蔣萬安棄選，尚在等待A咖表態之外，黨內好事者頻頻釋出耳語以及對手整合情勢渾沌，讓整個提名作業受到延誤。

南市方面，黨內有前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博表態，無黨籍前南市警察局長陳子敬加入整合。至於是3人一起民調，還是分兩階段，國民黨人選出線再與友軍比高下，還在協調。

高雄市部分，立委陳宜民表態參選，但另一個吳敦義屬意的戰將、市黨部主委韓國瑜則遲未鬆口。南二都的情況都在等待有實力者主動請纓，但人選點來點去都是這些人；屏東縣、嘉義縣更是面臨派不出人的窘況。

至於有機會「光復」的澎湖縣，黨中央決定提名前縣長賴峰偉「回鍋」，但引發地方群體反彈，吳敦義希望與當地大老、前立委林炳坤溝通，但林始終避不見面，黨中央明確表示就是提名賴峰偉了，但卻未正式公布。

具優勢的新竹縣與金門，前者3搶1局面，雖然根據旺旺中時最新民調顯示，立委林為洲領先黨內對手約20％；對上民國黨主席徐欣瑩、行政院發言人徐國勇，3人分別是32.2％、17.1％、7.4％，但因擬參選的副議長陳見賢身兼縣黨部主委，在考量對手未確定的情況下，完全沒有初選時間表。金門縣則是現任縣長陳福海有意入黨，尋求國民黨提名，但因為尚有官司加上基層反彈，呈現和戰拉鋸的狀態。

(中國時報)