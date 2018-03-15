陳歐珀戰宜縣 綠營雜音多

2018年03月15日 01:12 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨中執會昨通過宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市縣市長提名名單，將出戰宜蘭縣長的綠委陳歐珀表示，蔡英文總統一直希望宜蘭是民主進步價值的命根，宜蘭一定要贏，蔡也盼他在年底選舉能拉抬議員及鄉鎮市長選情。被問到是否會找代理縣長陳金德輔選？陳歐珀說，「我會盡最大的誠意，拜託他一起來承擔責任。」

除陳歐珀外，中執會並通過前農委會副主委翁章梁、立委黃偉哲、立委陳其邁等3人代表參選嘉義縣、台南市、高雄市長選舉；同時，民進黨不在苗栗縣提名，全力支持無黨籍的頭份市長徐定禎參選。蔡英文總統表示，徐雖然不是黨員，卻是民進黨的好朋友，這是翻轉苗栗最好策略。

在中執會公布提名陳歐珀後，宜蘭縣議長陳文昌發聲明指出，期待在5月20日之前，陳歐珀民調能夠追平國民黨提名的羅東鎮長林姿妙，否則希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選的路。

但民進黨祕書長洪耀福表示：「沒有這回事」，既然已經提名就提名，至於陳歐珀是要當縣長的人，應學習怎麼整合，這是縣市長的第一門課，也是必修課。

陳歐珀說，感謝所有支持他的鄉親，將在最短時間內，謙卑向黨內大老、意見領袖請益，並誠懇地整合民進黨力量，以便迎接年底選戰。

媒體詢問，獲得提名是否等同打敗新潮流系？陳歐珀說，黨內一直都是這樣，沒有打敗任何人，「我要感謝他們幫助我」。他說，明天將在縣黨部主委陪同下拜會縣府及縣議會，下周向陳金德溝通請益。

至於民調落後國民黨對手林姿妙，甚至遠輸3成之多？陳說，他自己做4次民調，他與林姿妙的差距大概都在10％以內，但到後期因競爭激烈，民調可能較為混亂。

對於是否請辭立委，陳歐珀說，現階段是積極整合團隊，辭職與否將與中央黨部做選舉策略考量。

國民黨林姿妙陣營對陳歐珀獲民進黨提名，表示「尊重」，會繼續走自己的路。陳金德目前人在國外，幕僚回應說，陳金德尊重黨中央決定，會持續做好縣政工作。

(中國時報)