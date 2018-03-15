新聞透視－爭議人物的一場政治豪賭

2018年03月15日 01:12 中國時報 李忠一

民進黨確定提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，在基本盤綠大於藍的宜蘭縣，綠營不論誰出馬，國民黨都不好選，陳歐珀上陣未必是棄守宜蘭，但陳的爭議不少，挑戰必然多過其他人選，綠推陳歐珀，說國民黨若不「暗爽」，是違心之論。

宜蘭縣民對縣長的要求高，原因之一在於陳定南等縣長過去的政績，民進黨中央執政後，前縣長們位居要津，黨內也有不少重量級人士出身宜蘭，與他們相較，再從領袖魅力、人格特質來看陳歐珀，只能說一切盡在不言中。

陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，卻爭議不斷，包括大鬧前總統馬英九母親喪禮、OPPO手機撞名等，站在藍營的立場，每一件都是製作陳歐珀負面文宣的好題材，但這還不是最要緊的，如何解決黨內歧見與不滿，才是陳歐珀能否入主縣府的關鍵。

陳歐珀對內最大的問題之一，是12年前的「點亮宜蘭河事件」，當時前法務部長陳定南回鍋參選縣長，陳歐珀選宜蘭市長，陳定南被對手指控賄選時，陳歐珀被批評為了自己選情，不願站出來力挺，讓陳定南蒙受不白之冤而敗選。

6年前，陳歐珀參選立委時，陳定南的兒子在臉書上發表「我眼中的陳歐珀」，對陳諸多批評。陳定南是綠營精神象徵，但陳歐珀無法高舉「陳定南牌」，陳定南的公事包可以交到林聰賢手中，對陳歐珀來說，卻是不可承受之重。

陳歐珀能獲得提名不是憑藉能力或魅力，而是遵照黨內制度、堅持參選、時機點對他最有利；他歷經多次選舉，但幾乎每次選舉都與黨內有摩擦，黨內累積多年的不滿恐怕在縣長選舉中將會爆發。

若拿代理縣長陳金德與陳歐珀比較，陳金德在半個月內走遍12鄉鎮市，辦理「縣政開講」，展現的行政效率與堅決意志，是陳歐珀所不如的，無法代表民進黨出征的陳金德不斷地累積政治能量，反觀獲得提名的陳歐珀卻有諸多有待努力之處，他所面對的將是一場攸關個人政治生命的選戰豪賭。

(中國時報)