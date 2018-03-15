新北不發深澳電廠燃煤許可

2018年03月15日 01:12 中國時報 葉德正 、 張立勳 、 洪安怡 ／綜合報導 ／綜合報導

「完全無法接受！」深澳發電廠更新擴建計畫環評闖關成功，新北市環保局長劉和然在環保署副署長詹順貴投票前，拋出一句「我知道你們壓力大」後憤而離席抗議。劉和然痛批台電罔顧大台北地區民眾健康與性命，強調新北市將不再核發生煤使用許可，台電執意興建的深澳「燃煤」電廠，終將成為無煤可用、無電可發的蚊子電廠。

反其道而行 匪夷所思

劉和然指出，新北從不反對建電廠，但全台努力減空汙、減碳，台電卻反其道而行，將燃煤發電作為深澳火力電廠唯一選項，這將會是2019年後全國唯一新設使用「燃煤」的電廠，令人匪夷所思。

劉和然更指，台電以深澳電廠10年前通過環評卻未蓋的「幽靈電廠」，做為這次擴建計畫比較對象，把原計畫以2部裝置容量80萬瓩燃煤超臨界發電機組，改2部60萬瓩燃煤超臨界，評估SOx、NOx及PM排放都大幅降低，預計2025年運轉。

但現今時空背景已經完全不同，會議中專家多要求重新環評，環保署卻仍以現今設計比10年前發電量小為通過理由之一，令人失望。

北台灣空品 雪上加霜

劉和然說，早聽聞中央有意通過此案，當呈現8比8平手時，就知大勢已去，「傳聞強行通過，果然成真！」

台中火力發電廠讓中台灣霧濛濛事件殷鑑未遠，新北市環保局人員指出，新北市有林口火力發電廠，若再加上深澳燃煤電廠，南北夾擊，恐讓北台灣空品雪上加霜。

新北市環保局發言人孫忠偉說，興建燃煤發電廠必定要興建卸煤碼頭，這次環差報告將原本碼頭預定地基隆番仔灣改到深澳灣，卻沒對深澳灣生態進行完整評估。

漠視風險 北市也反對

孫忠偉表示，現場漁民指深澳灣珊瑚礁不會影響漁業，但珊瑚礁正是孕育海洋生物最重要溫床，興建碼頭勢必對附近象鼻岩、深澳漁港的生態與漁業資源帶來浩劫。

北市環保局綜企科長黃莉琳說，該案環差報告對燃煤電廠排放汙染物含第一類致癌物竟隻字未提，甚至說變更不需辦理健康風險評估，簡直是漠視開發計畫影響。

黃莉琳表示，該案未依法進行毒性空氣汙染物健康風險評估，若環保署環評大會通過，就是在資訊未充足下判斷，明顯有違法疑慮，如經提起訴訟，可能被撤銷。

(中國時報)