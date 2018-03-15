藍委要李應元、陳時中下台

2018年03月15日 01:12 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

針對新北市瑞芳區深澳燃煤電廠環差案昨闖關環評大會，國民黨立院黨團召開記者會強力反對，並痛批蔡政府人前宣導「2025非核減煤」，背地卻打算蓋高汙染電廠，根本精神錯亂。藍委江啟臣要求，環保署長李應元、衛福部長陳時中須為沒替環境與人民健康把關，而下台負責。

國民黨團書記長李彥秀指出，根據台電估算，深澳燃煤電廠每年將增加包括PM2.5在內粒狀汙染物268公噸；對呼吸道系統造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過1000公噸，將重創北台灣空氣品質。

李彥秀提醒，民進黨不要中南部空汙問題還沒解決，又在北部放火，小心引火上身。她抨擊，蔡政府能源政策錯誤，導致台灣陷入缺電危機，行政院長賴清德在立院備詢卻不正面回應，簡直把全國人民當傻瓜。

藍委王惠美呼籲，蔡政府推動政策要有邏輯性，不能在野高喊反煤，執政卻不顧人民健康「火力全開」。

藍委江啟臣說，全世界正盛行無煤、脫煤潮流，比利時2016年達成，英、法訂出期程，德國討論關閉燃煤電廠，荷蘭則在2015年蓋完最後一座燃煤電廠後，決定2030年全關閉。近來更有30個國家共組「脫煤者聯盟」，決定2030年不用燃煤發電，台灣卻背離國際潮流。

江啟臣強調，民進黨不能犧牲民眾健康，交換自己的政治利益。他說，國民黨團提出的「減碳無煤家園推動法」草案已付委，要求相關委員會盡速排審。

(中國時報)