以台灣名義參加奧運 不可行

由紀政發起的「中華台北正名台灣」公投，昨由中選會舉行聽證會。不過在場包括外交部、中華奧會都認為窒礙難行。圖為紀政（中）說明正名案公投案由。（李文輝攝）

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中國時報
李文輝／台北報導

今年初，由前奧運國手紀政發起的中華台北正名台灣公投運動，昨中選會舉行聽證會，外交部表示，奧會模式「中華台北」是我國與國際組織簽署的國際協議，即使公投案通過，也會有無法執行的疑慮。

中華奧會副主席蔡賜爵會後表示，「中華奧會」已是去年修法後的法定名稱。運動選手們應要在最好的環境、沒任何罣礙下參與國際組織、國際競賽，中華奧會創造最有利環境，需要國人共識支持跟加持，這些客觀條件都必須具備，也要仰賴各界智慧，該會會對國家政策交付做適時反映，不能逾越政府權限。

年初紀政和前體委會主委楊忠和等人提案，「以台灣（TAIWAN）為全名申請參加所有國際賽事及2020東京奧運全國性公民投票案」，昨中選會針對此提案舉辦聽證會。外交部非政府組織國際事務會副執行長張秀禎表示，我國與國際奧會於1981年3月23日簽署《洛桑協議》（奧會模式），是我國與國際組織簽署的正式協議，對雙方都有拘束力。如「正名」公投案通過，又未簽署新協議，會有無法執行的疑慮。

中華奧會副祕書長李玉芳在公聽會發言指出，中華奧會做為國際奧會正式窗口，也是政府指導的國際性組織，公投案提案人心情都可理解，中華奧會會在國人共識形成及政府確認有此政策交付下，適時適地做反映。

旁聽的蔡賜爵會後指出，正名公投是否為重要議題，站在奧會來講是專業問題，不予置評。但純就涉及2020東京奧運，或以後國家運動員參加國際社會機會權利跟義務方面，中華奧委做為既是國際奧會在台窗口、也是去年8月31日立院《國民體育法》通過時，明訂以「中華奧會」為國際體育組織窗口名稱的立場，當然最重要的是重視選手參與國際競技的權利跟義務。

蔡賜爵說，中華奧會當然希望在既可轉達國人期待，又能考量國際目前現勢的情況下，做適時陳述。

蔡賜爵強調，不管是指導中華奧會直屬機關教育部體育署、或主管NGO指導單位外交部，他們已做權責解釋，除尊重這些單位，中華台北奧委會也會就國際現況跟國際奧會一些規範做陳述，當然會在政府相關窗口單位指導下，對國家政策的交付做適時反映，不能逾越政府的權限。

(中國時報)

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