借體育玩政治 自high只會自傷

2018年03月15日 01:12 中國時報 林勁傑、呂佳蓉／台北報導

中選會昨舉行奧運正名公投案聽證會，提案人與支持的民間團體訴求以台灣為全名參加2020年東京奧運與其他國際賽事。有鑑於改變以「中華台北」為名稱參與國際賽事的公投提案十分敏感，學者認為，這將挑起兩岸現今敏感神經，恐令台灣社會更分裂，反而無助台灣的體育選手。

文化大學社科院長趙建民指出，1981年中華奧會與國際奧會簽署的《洛桑協議》，也就是所稱的「奧運模式」，類似「九二共識」，是台灣在國際現實下妥協的結果。當初台灣簽署《洛桑協議》主要訴求，即為能夠參與國際賽事，在國際環境對台灣不太理想情況下，為獲取最大國家利益，台灣需作的妥協與協商。

雖然此次公投由民間發起，但趙建民說，由於現今雙方在兩岸政策認同與認知上有分歧，大陸可能將此公投的提出，歸咎台灣政府。針對敏感議題成為公投案，他表示，這對台灣生存空間將造成影響，耗費力氣也難推動，反而造成兩岸關係緊張。

台大政治系教授張亞中表示，東京奧運正名公投是台獨根據自身政治需要所做的政治操作，其實是台獨的另一條路徑，訴求不可能達到，只會引發對岸高度不滿，對兩岸關係雪上加霜。他直言，提案公投是鏡花水月，自己暗爽，最後卻傷到自己。

張亞中指出，參與奧會名稱不是我方能主動改變，改名需經國際奧會同意。公投提案是台灣內部政治操作，無任何正面意義，要求改名的結果不可能達到。

「政治歸政治，體育歸體育」。他批評發起公投提案的團體，把運動賽事當自身政治立場工具，既不道德也傷害我國運動員，壓縮未來參加國際賽事的空間。

(中國時報)