中華民國名牌入場 有圖為證

圖為1972年慕尼黑奧運開幕時，紀政出任我代表隊掌旗官，前方舉牌者，手持名牌即為「中華民國」。（摘自YouTube）

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中國時報
李文輝／綜合報導

中選會昨舉辦中華台北正名台灣參加奧運公投聽證會，前奧運國手紀政說，我國曾以「TAIWAN」名義參與1960年以降的3屆奧運會，剛好她都與賽；但其實，60年代後我國唯一完全以「中華民國」名義出席的1972年慕尼黑奧運，紀政也參加了，她還穿旗袍持國旗與「China R. 0.」名牌前導入場。

紀政說，我代表團1960年、1964年、1968年3屆奧運是以「台灣」名義出賽，剛好她都出席，然從1984年起，我國選手參加奧運等國際競賽，都須使用「奧會模式」，用中華台北（Chinese Taipei）名義參加。

紀政強調，年輕選手非常委屈及無奈，呼籲全民關心這重大議題。在國際奧會（IOC）206個會員中，「我們是唯一被迫不能使用自己國名、國旗跟國歌的國家」。

紀政表示，根據《奧林匹克憲章》規定，國家奧會名稱，須反映領土範圍和傳統，因此這項公投絕不是諮詢性公投。「推動台灣隊正名一事，在國際賽事有明確理論依據，也有歷史前例可循，所以東京奧運台灣正名公投，絕不是諮詢性公投。」

依史料，紀政也參加完全使用中華民國國名、國旗、國歌的慕尼黑奧運。此前3屆奧運，除英文名稱「TAIWAN」，也用了中文「中華民國」與國旗。

根據湯銘新編著《我國參加奧運滄桑史》內頁照片顯示，我代表團1968年19屆墨西哥奧運，是持「TAIWAN中華民國」銜牌、高舉國旗入場；紀政同年10月18日獲80公尺低欄銅牌，「為中國女選手爭得第一面奧運獎牌」時，運動衣上是國旗與「ROC」字樣；受獎時長袖運動服左襟也有國旗；大會並升起青天白日國旗。

(中國時報)

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