華航航太元年啟動 明年豐收

2018年03月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

華航「航太元年」啟動！華航董事長何煖軒昨日表示，航網擴張暫告段落，今年除了新增美國安大略新航線外，不會再拓新航點，會將重心放在航太維修，目標是「讓它明年開花結果」，不只串起供應鏈，還希望將NORDAM其他廠的維修生意拉到台灣。

月底開航加州安大略新航線

華航去年營收1561.36億元，年增逾1成，創歷史次高。歐洲航點在導入A350新機後，直飛效應顯現，條條航線都賺錢，就連航太事業也邁出第一步，與美國NORDAM航太集團共同成立在亞洲唯一維修廠「諾騰亞洲」。

何煖軒表示，3月25日將開航「桃園─美國加州安大略」航線，未來旅客搭乘華航前往美國加州，除了現行的洛杉磯國際機場外，也可以選擇飛安大略，他對這條航線有信心，且因為租金及降落費都便宜，具發展貨運誘因，有成為營運樞紐的潛質，華航打算深耕。

與他航聯盟 歐洲航點將增班

歐洲航點方面，華航一改去年積極擴張航點步伐，僅會增班，如每周2班的桃園─羅馬將增至3班；但會透過與他航策略聯盟，如法航4月起重啟桃園─巴黎航線，除共掛班號，華航一口氣吃下4成機位，當自家航班賣。

何煖軒表示，藉由法航航網，華航乘客可轉往歐洲其他航點，便利性大增；法航則藉由華航的「在地勢力」可舒緩開航初期擔心客源不足的壓力，對雙方都是好事，客源穩定後，再增班或爭取華航自飛巴黎。

大咖相助 桃園航太聚落成形

航太領域是今年發展重點。華航與美國NORDAM航太集團合資成立的「諾騰亞洲」，預計3月底申請建造，希望4月或5月動工，明年起加入維修營運，除是華航進軍航太的試金石，也有機會爭取NORDAM其他廠的生意來台。

「諾騰亞洲」不僅是維修廠，主攻航太維修，在製造領域，包括複合材料、零組件方面都有投資。何煖軒分析，有「大咖」相助，有助於桃園形成航太產業聚落，與台中不相上下，發揮桃園航空城產專區的製造優勢。

何煖軒表示，NORDAM與華航長期合作，考量桃園鄰近機場並具有建廠空間、專業人才等多項優勢，決定來台設點，這是機會，華航除希望「自己的飛機自己修」，還要以領頭羊之姿串起台灣航太產業鏈，開創雙贏局面。

(中國時報)