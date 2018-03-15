星宇航空遞件 5月招募機師

2018年03月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部《民用航空運輸業管理規則》放寬航空公司成立條件，3月10日正式生效。民航局證實，星宇航空的申請文件，已在昨日上午送達，接下來將依程序作業，「沒有審查時間表」，審查完成報呈交通部通過後，星宇即能進行航機務5階段驗證。

星宇航空公關長聶國維表示，送出的文件完全按管理規則提供完整資料，期待民航局能盡速審核，以利於後續籌畫工作，以後星宇航空的編制，董事長、總經理之下設各處室，包括航務、機務、客艙服務、空服、機場運務、貨運、財務、總務處等，另有品質部、安全室負責掌管飛安。

星宇A321的租機計畫大致底定，2019年底引進首架，2020年出再引進2架，每架至少有180個座位，且分經濟艙、商務艙2種艙等，營運初期可能先鎖定東北亞、東南亞航線。聶國維說，星宇員工現已超過100人，今年5、6月開始招募自訓機師，開航時員工預計達500人規模。

據了解，依過去經驗，威航審查時間約3個月，台灣虎航審查約1個月，但各家業者條件不同，且目前的成立要件、審查資格也與過去不同，此次星宇提出申請，審查所需時間難以類比。

之前星宇航空卡關，主要卡在《民用航空運輸業管理規則》第3條的資格限制，包括「經營國際運輸或國際貿易業務5年以上」、「近3年營業收入達新台幣60億元以上」，條件相當嚴格。

民航局修改規定後，取消公司設立5年及國際貿易和運輸經營限制，但仍要以公司申請，不得用個人名義，並需先招募航務、機隊、機務、品管、飛安等5大飛安主管，以及3架以上機隊，並提出60億元財力證明。

(中國時報)