渣打銀行廣邀學子 秀FinTech創意

2018年03月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

渣打銀行與政大金融科技研究中心、台灣財務金融學會合作，進行為期一年的金融科技（FinTech）開發，首先登場的「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」，邀請大專院校學生團隊，針對無現金社會、應用程式串接介面（API）、區塊鏈應用、人工智慧應用提出創意想法，競逐20萬元最高獎金。

渣打銀行總經理林遠棟表示，全球金融業紛紛致力以金融科技為中心，打造全新的金融創新系統，渣打身為國際級的金融業者，致力提升在地金融服務數位化，此次結合政大優秀師資，加上台灣財務金融學會，三強聯手，共同為台灣建立數位金融的典範。

林遠棟表示，「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」是渣打集團在亞太區第一次舉辦與校園學子直接交流的金融科技挑戰賽，藉此探究新世代年輕人對金融服務的期許，並經由產學互動，讓學生了解金融產業的業態、機會與挑戰，促成理論與實務更緊密結合。

渣打銀行將提供國內外資源予競賽獲獎的團隊，包括參訪渣打集團設於新加坡、負責開發金融科技應用的「創意實驗室」，並有機會在台灣渣打銀行實習。

政大金融科技中心副主任陳恭表示，渣打銀行近兩年積極衝刺數位金融服務，不僅將最新金融科技引進台灣，更期望引領台灣新創企業及年輕學子前瞻金融科技，為下一階段的金融服務提供更多創新的構想。

台灣財務金融學會理事長洪茂蔚表示，期望能在台灣金融產業及學界間搭起合作橋樑，由學界提供外部客觀之創意構想，渣打銀行則以其豐富之金融服務之實務經驗，讓雙方能夠激發出無限的構想，開發出最符合客戶金融需求之創新科技應用。

「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」即日起至4月15日止展開初賽徵件，預計4月底公布初賽結果，進入決賽者將於5月參加「人性設計創新工作坊」，5月21日進行決賽。

(中國時報)