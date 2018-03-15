取經阿里巴巴 新北打造電商之都

2018年03月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

電商正夯，新北市政府14日與全球最大B2B電商平台阿里巴巴國際交易市場舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，吸引上千人與會。市長朱立倫說，新北是台灣生產、貿易重鎮，面對電商時代，市府會透過各項國際合作，帶領新北成為台灣電商之都。

新北市於本次高峰會邀請大陸前5大智庫阿里研究院高級顧問、阿里巴巴前副總裁梁春曉等專家，分享未來電子商務及互聯網發展趨勢，也邀請機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等指標性外銷業者，分享經營電商獨門祕訣。

梁春曉說，微經濟、共享經濟及平台經濟「三位一體」時代已經來臨；互聯網、大數據及人工智慧全然改變線上線下商業模式，也影響全球消費行為，跨境電商平台則扮演最關鍵的媒介，引領企業及大眾從工業時代邁向訊息時代。

阿里巴巴B2B台灣暨香港總經理傅紀清說，現已進入資訊對稱時代，對中小企業是很大突破點，台灣過去4、50年深厚貿易基礎具備相當優勢，但需改變思維，讓年輕人進入企業幫助轉型。

朱立倫致詞表示，新北市是台灣最大製造城市，境內有27萬家公司行號及2萬多家工廠，具備豐沛產業能量，市府也將發展電子商務納為施政重點，會帶領企業一起走入電商時代，運用網路布局全球，由製造城市逐步走向電商城市，成為「電商之都」。

經發局說，市府2015年起創立「新北全球商貿網」，提供境內企業免費電商型錄空間，在三重中央市場打造的社企電商基地預計5月開幕，另針對中小企業電商人才開設「跨境電商學院」培育電商專才；在國際接軌部分，攜手亞馬遜AWS設立聯合創新中心，且將持續辦理歐美、大陸、東協及日本市場電商媒合會，搶攻全球商機。

經發局說明，新北已不再只是傳統製造重鎮，本次獲選10大網商的通產工業有限公司，就是透過市府跨境電商說明媒合會認識台灣網商協會，短短3年內成功發展電商通路，也希望透過活動促成下一個新北市十大網商。

(中國時報)