公平會裁罰大潤發350萬元

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中國時報
╱台北報導

衛生紙喊漲造成瘋狂搶購，大潤發遭罰！公平會昨日指出，大潤發在造紙廠商尚未確定是否調漲價格時，率先發布衛生紙將漲價訊息以宣傳自身促銷方案，違反《公平交易法》第25號規定，決開罰350萬元。這是大潤發第4度遭公平會開罰，同時也是大潤發罰鍰最高的一次。

公平會指出，大潤發於2月23日至2月27日衛生紙促銷檔期間，於2月23日上午以公關手機及電子郵件發送「衛生紙確定大漲30％，賣場業績急飆5倍」，內容提及「叫得出名字」的品牌衛生紙，「調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲」。

但公平會認為，上游衛生紙製造商均未與大潤發完成價格協商，大潤發提及的調漲時點和漲幅，始終無法提供確定漲幅3成的佐證資料，顯示大潤發先釋出未經證實的上游大廠漲價訊息，再說明自身的促銷方案，試圖趁機拉抬消費者青睞促銷方案，更引發衛生紙商品突發性供需失調，足以影響交易秩序，因而開罰。

公平會說，年後是衛生紙銷售淡季，此次搶購風潮實有別以往，有同業證稱大潤發訊息一出後，市場需求突增數倍；需求突然增加之際，存貨周轉未能及時，亦造成上游衛生紙製造商生產成本增加，消費者也因正常消費行為受到干擾，耗費時間、交通費用等成本，嚴重影響交易秩序。

至於外界最關切的衛生紙價格是否已經調漲？公平會先前曾發新聞稿表示尚未調整，但此次公平會副主委彭紹瑾說法卻「轉彎」，表示還在調查中。至於此次決議如何產生，彭紹瑾說：「委員都非常支持此項決議」，但不願證實是採共識決或投票表決。

(中國時報)

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