繁星推薦 24名滿級分生落榜

2018年03月15日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

今年大學繁星推薦招生昨放榜，第一類至第七類學群共錄取385所高中所推薦的1萬4859名一般生，錄取率61.87％，較去年略減0.91個百分點，缺額情形也較去年少；此外，今年有24個學測滿級分生落榜，116個校系未錄取任何考生。

116系未錄取學生

今年繁星推薦有68所大學的1807個學系參加，共提供1萬6993個招生名額及1825個原住民外加名額，最後錄取1萬4895名一般生及171名原住民生。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美說，今年第一類至第七類學群招生名額減少、但報名人數增加，所以錄取率較去年略降；今年招生缺額1973人，也較去年2944人大減971人。

今年缺額最多的前三校分別是文化大學241人、真理大學171人及大葉大學159人，頂尖大學的清大、成大則分別缺額14人、12人。一個學生都未錄取的有116個校系，包括公立大學6個系、私立大學110系。陳淑美表示，有些系訂的標準太高或特色不足，導致未錄取任何學生。

文化大學缺額人數全國最多，該校招生組長李家儂說，招生名額多缺額就會多，今年有一半以上學校錄取率不到5成，因此不能單看缺額。

報考者眾 3校系增額

今年有3個增額校系，其中台大牙醫系原本只招1人，但因滿級分報考的太多，最後錄取4人；另2個為逢甲大學工業工程與系統管理學系、精密系統設計學士學位學程，各增額錄取1人。

今年259個滿級分學生，79人報名繁星推薦，但仍有24人未獲錄取。 陳淑美表示，繁星推薦首先要學測成績達到門檻，再以高中校排成績分高下，有些滿級分生的校排不是在前1％或前2％，報考明星校系有可能落榜。

51級分也能上台大

台大表示，今年共有686名考生報名台大，335人獲錄取，其中75滿級分學生有37名（包含醫學系第一階段篩選通過），人數創5年來新高，一般生錄取最低為51級分，2人分別上榜歷史系及政治系政治理論組。

台大註冊組主任李宏森表示，今年有252所高中錄取台大，最多的為成功高中6人，其次桃園高中5人，建中、北一女、景美女中、台中二中、道明中學、屏東女中、花蓮女中及羅東高中4人獲錄取。

(中國時報)