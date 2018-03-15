肌萎生考上中山 母憂喜參半

林園高中肌肉萎縮症學生伍建瑋如願考上中山資工系。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

大學繁星計畫昨天放榜，林園高中體重僅19公斤的肌肉萎縮症學生伍建瑋，如願考上夢想的中山大學資訊工程系，他喜出望外，但單親撫養他的母親伍玟靜卻是憂喜參半，擔心無法繼續陪伴上了大學的兒子，現有的電動輪椅也恐被收回。

伍建瑋長期忍受身體病痛，努力向上的心卻更堅定，每天讀書到凌晨1點多，「要不是媽媽規定不能太晚睡，我會讀更晚！」他曾私下向教務主任陳怡仁說，這麼拚命是想以自身實例告訴大家：「如果連我都能辦到，其他人沒有理由辦不到！」

伍建瑋昨天第一時間用手機上網查榜，獲知考上心目中第一志願中山大學資工系，相當開心；媽媽說，建瑋只有手指還算活動自如，一般需動手實作的科系，他會讀得很吃力，因此很早就立定志向要讀資工系。

伍玟靜單親撫養兒子，從建瑋讀幼兒園起陪他上課，林園國小、林園高中等校也替她申請約聘僱教師助理員職務，讓她協助其他特教學生抄筆記，同時就近照顧兒子。她感恩地說：「幸好有這筆收入，否則我也不可能丟著兒子，自己去找工作！」

復健師日前告知，市府提供的電動車輔具可能在建瑋高中畢業後收回，教師助理員工作也將告終，伍玟靜才驚覺未來困難重重；林園高中校方表示會與中山大學聯繫，商討未來如何提供資源。

高雄市南區輔具資源中心主任曾芸家說，昨天主動聯繫伍玟靜，但電話未接通。她強調，建瑋仍可向教育局申請電動車輔具沿用至大學畢業，不用擔心需繳回。

建瑋不受身體侷限，樂觀好學，去年榮獲全國慈孝家庭楷模表揚。林園高中特教老師馮莉儒說，他學業成績總是班上前3名、全校前5％，真的不容易。

(中國時報)

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