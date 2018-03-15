600億美元陸製品 美課重稅

美國對大陸貿易戰箭在弦上。美國稍早已經對大陸科技公司華為開鍘，禁止美國電信公司AT&T引進華為的產品。圖為1月6日舉行的美國拉斯維加斯消費電子展華為展區。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

陸美關係烏雲密布！根據美國媒體報導，川普計畫向中國大陸輸往美國的科技和通訊產品，課徵高達600億美元的懲罰性關稅。另外，美國參眾兩院無異議通過對台灣旅行法，最遲也將在16日前正式生效，陸美關係正面臨關鍵時刻。

打台灣牌 陸不退讓

美國政治新聞網站Politico.com刊登報導，川普上周在白宮一場會議上告訴內閣各部會首長和高級顧問，為報復智慧財產遭到偷竊，他希望儘快對中國大陸祭出高關稅及投資限制措施。

3位與會人士透露，美國貿易代表萊特海澤向川普提出一套方案，針對中國大陸每年輸往美國總值約300億美元的產品增加關稅，但川普不滿意，要求將金額提高。白宮、財政部、國務院、美國貿易代表署等部門接獲指示後，將於本周制訂完成有關方案，儘管細節還不清楚，但助理們透露川普政府將對超過100項大陸產品，從電器產品、通訊產品，到家具、玩具，增加關稅。有關措施最快下周就會推出。

彭博社則報導稱，真正令中國大陸擔心的不是貿易戰，而是川普打台灣牌。美國國會有不少挺台的共和黨議員，去年國會通過《國防授權法》（NDAA），建請行政部門考慮邀台灣參加「紅旗軍演」與其他演習，以及讓美台軍艦互訪；本月初又通過《台灣旅行法》，鼓勵美台高層官員互訪。大陸在過去一直警告絕不容忍美台關係升級，北京一名官員表示，美國若在台灣議題上有任何動作，大陸都將做出強硬回應。

可能影響全球金融

路透13日報導指出，參與討論的川普團隊人員證實，川普政府會動用特別301條款，以大陸違法智慧財產權造成美國重大損失為由，對大陸每年輸美總額高達600億美元的產品加徵報復性關稅。

川普這項調高關稅舉措一旦公布並實施，勢必招致大陸強烈反應。在此之前，大陸一再表示不希望與美國發生貿易戰，但也暗示有所準備，可能對美國農產品，飛機製造業也施加同等的相應報復措施。一般認為，雙方一旦施加貿易報復和反報復，全球金融股市、貿易、匯率，乃至利率都會隨之受影響。

(中國時報)

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