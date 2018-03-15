森友風暴愈演愈烈 安倍地位動搖

2018年03月15日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京14日電 ／東京14日電

日本前首相小泉純一郎猛烈批判首相安倍晉三和副首相兼財務大臣麻生太郎，表示安倍或他的妻子若涉及森友學園案就應該立即辭去首相和國會議員。

森友學園引起的政治風暴已影響到安倍政權的政治日程，自民黨原定25日在黨大會上提出憲法修正條文案，現決定暫時取消。安倍一人獨強的局面也有了變化，自民黨內各派閥私下討論「安倍接班人」的聚會也多了起來。

小泉純一郎於13日晚在富士電視台BS衛星台的節目中，針對日本政府賤賣國有地給森友學園，財務省為圓謊而竄改公文一事向安倍開炮。他表示，竄改公文時擔任財務省理財局長，後來被任命為國稅廳長官的佐川宣壽「沒開過1次記者會，我認為很離譜。」、「安倍和麻生還說是適才適所，才讓人驚呆！佐川宣壽因為在國會答辯說謊而引咎辭職

安倍去年2月17日在國會答辯時表示，「我與妻子若（與森友學園案）有關，我就辭去首相和國會議員。」小泉分析，（財務省）應是為了配合首相的答辯，才開始竄改公文，把公文中有關昭惠的內容都刪除。不光是前首相小泉發難，小泉純一郎的兒子、自民黨筆頭（首席）副幹事長小泉進次郎13日也批判安倍政府，直指「把臭的東西蓋上蓋子就好了嗎？」

在野黨更對財務省竄改公文問題猛烈反彈，立憲民主黨、共產黨等在野黨14日也決定杯葛參院預算委員會等國會審議。竄改公文事件還牽扯出國交省內部保管了竄改前的公文卻知情不報，財務省提交檢察院的公文是竄改後的等等。

日本財經雜誌DIAMOND電子版報導，自民黨內針對財務省竄改公文問題，中、青代議員樂觀認為停損點到「財務大臣麻生太郎辭職為止」，但派閥幹部級資深議員們則抱持相當的危機感，認為「也有可能內閣總辭」。

(中國時報)