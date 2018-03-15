新聞幕後－國務卿變鷹派 陸美關係更緊繃

2018年03月15日 04:10 中國時報 季節

川普撤換提勒森，任命原中情局長蓬佩奧為國務卿，恐將陸美關係推向更不穩定的未來。

自從1月底川普的國情咨文演說將大陸視為對手以來，川普政府在貿易、安全上對北京更加強硬，並打算向大陸課徵價值600億美元的懲罰性關稅。

做到這個月31號就走人的國務卿提勒森，儘管近來不時發出批評大陸的言論，宣稱大陸是掠奪性列強，在中南美洲和非洲設下圈套，讓這些國家負債。不過，人之將走，其言也真。他在離職記者會上，對俄羅斯相當嚴厲，但卻又重新回到他在去年首次訪問北京的用詞，希望建構陸美未來50年的穩定雙邊關係，要避免走向衝突，以確保雙方人民的福祉。

新任國務卿蓬佩奧對比提勒森，廣泛被視為鷹派，在中情局長任內，蓬佩奧宣稱美國最大的威脅來自大陸而非俄國，因為大陸的經濟規模遠大於俄國，他還指控大陸竊取美國的技術以及軍事與商業機密。他上任後，只怕不太容易說出陸美建構未來50年關係的話。

不僅針對大陸的態度不一樣，對北韓立場新舊國務卿也大不相同。提勒森曾表示願意和北韓對話，卻被川普批評是「浪費時間」。蓬佩奧則多次強調北韓的威脅，宣稱北韓下個目標是擁有能一次對美國發射多枚彈道飛彈的能力，美國必須在此事發生前阻止北韓，若外交手段不在可行，中情局將提供各種選項（自然包括了軍事手段）給總統。

蓬佩奧的論調，當然更強硬也符合川普的想法。然而魚與熊掌不可兼得，川普與蓬佩奧一方面想跟大陸打貿易戰，另一方面又想在軍事與安全議題上要求北京配合對北韓強硬？顯然川普和行政團隊太執著於美國優先了，而這樣只求自己獲益，不求雙贏的政策不是可以永久持續下去的。

(中國時報)